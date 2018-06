Milano | in auto contro folla ai giardinetti | ricercato autista

Milano - in auto contro folla ai giardinetti : Un uomo di nazionalità romena a bordo di un'auto ha cercato di investire un gruppo di circa 200 connazionali riuniti nei giardinetti vicini a via Odazio, in zona Giambellino, a Milano. Nessuno è ...

Milano - stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

Milano dice stop ai diesel e adotta gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

Distributori automatici 4.0 a Venditalia Milano : Edizione che celebra 20 anni, quella di Venditalia , la vetrina internazionale per eccellenza del vending che presenta tutte le novità della distribuzione automatica dal 6 al 9 giugno a ...

Concerto Fedez e J-Ax a Milano : orari metro e linee autobus : Oggi 1° giugno è il giorno del Concerto di Fedez e J-Ax a San Siro, spettacolo musicale con cui si concluderà il sodalizio artistico dei due rapper italiani. A seguire le informazioni su come arrivare allo stadio, con gli orari della metro e le linee di autobus del servizio Atm da prendere come riferimento, oltre ai rumors sulla scaletta delle canzoni. I fan di Fedez attendono con grande ansia l'appuntamento di stasera, che incoronerà il rapper ...

Borsa : Stabile Milano - che riporta un cauto -0 - 06% : TeleBorsa, - Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 21.784,18 punti.

Milano - auto elettrica tamponata da Suv : muore la cantante sudamericana Laura Paulina Calahorrano Quijo : Era da poco passata l’una di notte quando a Milano un suv ha tamponato un’auto elettrica del car sharing Share’n’go, le tipiche vetture gialle. L’impatto è avvenuto nei pressi della fermata metro Primaticcio e sono rimasti coinvolti due ragazzi di 26 e 27 anni e una donna di 42 anni. La donna, Laura Paulina Calahorrano Quijo, una famosa cantante sudamericana, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ...

Milano - spaccano finestrini auto e pensiline Atm/ Forlanini - arrestati 19enne e 17enne per vandalismo e furto : Spaccavano i finestrini delle macchine parcheggiate e anche la vetrata di una pensilina di una fermata autobus, è successo domenica pomeriggio al Forlanini a Milano(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:20:00 GMT)

Cortili Aperti e auto d’epoca a Milano : Si svolge oggi domenica 27 maggio a Milano la XXV edizione dell’iniziativa Cortili Aperti, ormai divenuta una consuetudine cittadina dal 1994. Con il Patrocinio del Comune di Milano-Municipio 1 verranno Aperti quest’anno i Cortili delle più belle dimore storiche presenti in corso Venezia e dintorni. Dopo il successo della passata edizione, torna anche quest’anno uno […] L'articolo Cortili Aperti e auto d’epoca a Milano sembra essere ...

Milano - giovane in moto si scontra con auto : muore poco dopo il ricovero : Un 27enne è morto poco dopo il ricovero in ospedale per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto giovedì pomeriggio. Secondo la prima ricostruzione, la moto su cui viaggiava si ...

Borsa : Milano stretta tra dazi auto e incognita Tesoro - chiude a -0 - 7% - RCO - : E mentre Trump cancellava il vertice di giugno con il leader nordcoreano Kim Jong, in Italia la situazione politica si e' fatta piu' intricata di ora in ora: in attesa della lista dei ministri che ...

BORSA Milano in cauto rialzo dopo cali - restano incertezze su... : Le incertezze sul nuovo esecutivo tuttavia persistono econtinuano a concentrarsi sulla nomina al ministero chiavedell'Economia ma il mercato sembra in parte confortato dal ruolodi garanzia che sarà ...