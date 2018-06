Milano Estate insieme al via la sesta edizione

Milano. Torna Estate Sforzesca fino al 26 agosto : Oggi, sabato 9 giugno, verrà inaugurata Estate Sforzesca, la rassegna di spettacoli di musica, teatro e danza giunta alla sesta

Cinema all’aperto d’estate : cosa propone Milano : Il Cinema all’aperto è da sempre un must dell’estate. Se però un tempo l’organizzazione era spesso improvvisata (soprattutto nei piccoli centri) ora le cose si fanno per bene e, se possibile, anche in grande. È il caso di una città come Milano, ricca di abitanti con fame di cultura, che è ormai diventata un modello da seguire (e inseguire). Qui le proiezioni sono iniziate a maggio con l’inaugurazione del Cinema Bianchini ...

I concerti de Lo Stato Sociale in estate - le date del tour da Milano a Roma e Pescara con canzoni scelte di fan : Sono stati annunciati i concerti de Lo Stato Sociale attesi in estate. Ai cinque appuntamenti già noti in importanti Festival italiani si aggiungono nuovi concerti in tutta la penisola. Partirà l’8 giugno dal Carroponte di Milano la nuova leg di concerti de Lo Stato Sociale, dopo il nuovo singolo, Facile, la cui versione originale è contenuta in Primati in duetto con Luca Carboni. Alla tappa del Carroponte fanno seguito gli appuntamenti ...

Milano - arrestate ladre d’appartamento che hanno rubato in casa del sindaco Sala : Insospettabili, vestite con abiti griffati e specializzate nel furto in appartamento, soprattutto nel centro di Milano, dove rubavano accessori, borse, foulards e pellicce. Tre donne di origine rom sono state arrestate martedì mattina dall’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, dopo che i poliziotti hanno scoperto il loro rifugio, alle porte della città, dove nascondevano gli oggetti di lusso rubati. Tra le vittime della ...