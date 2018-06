Milano è una Latteria

vanityfair

: Milano nel 2011 ha introdotto l'Area C riducendo il traffico del 40% in centro. Da gennaio 2019 introdurremo una lo… - BeppeSala : Milano nel 2011 ha introdotto l'Area C riducendo il traffico del 40% in centro. Da gennaio 2019 introdurremo una lo… - NicolaMorra63 : Meglio tardi che mai. E speriamo che altri comuni si associno, per una mobilità ecosostenibile. Milano, smog: un co… - OlimpiaMI1936 : ????????C'è un solo modo per dare un senso alla vittoria di gara 1. Vincere anche gara 2. Stasera alle 20.45, una sola… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Ho consciuto questo ristorantino allora per me segreto ormai venti anni fa, quando venni a vivere aper la prima volta. Era come un tesoro mal custodito di molti dei miei amici che muovevano i primi passi nel mondo della moda. Si diceva: andiamo a mangiare in. Che fascino pensare che invece del ristorante si andasse in un posto già allora fuori tempo come la. E in effetti questa era ed è l’insegna che sormonta la porta a vetri smerigliata di questo piccolo locale:San Marco, dal nome della via dove si trova. E sotto ancora la scritta: cremeria. Questo è il ristorante di Maria e Arturo che definire osti è riduttivo, andare da loro è come andare a casa loro, chiamiamoli padroni di casa. Ed è la storia di un amore sbocciato intorno a «Centrale», la stazione di. Maria che lavorava in un bar e Arturo che aveva già la sua attività di ristoratore ben ...