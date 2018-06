Milano | corteo per ricordare Soumayla Sacko | ucciso in Calabria FOTO

Soumaila Sacko - mille al corteo contro il razzismo a Milano : bruciata la bandiera leghista : mille persone circa al corteo contro il razzismo, partito da via Palestro e conclusosi in Stazione Centrale, a Milano. Decine le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione, fra cui Naga, ...

Migranti : a corteo antirazzista a Milano bruciata bandiera Lega : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Una bandiera della Lega è stata bruciata nel corso della manifestazione a Milano per ricordare Soumaila Sacko, il migrante maliano di 29 anni ucciso in provincia di Vibo Valentia lo scorso 2 giugno. Molti gli striscioni e i cartelli contro la Lega e il suo leader Matteo

'Giustizia per Sacko' - a Milano corteo antirazzista : Milano, 9 giu. , Adnkronos, - Ha preso il via a Milano la manifestazione contro il razzismo organizzata dopo la morte di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 ...

40 anni della legge sull'aborto : il corteo di Milano : La piattaforma "Non una di meno" ha ripreso la serie televisiva "The handmaid's tales" , tratta dal libro di Margaret Atwood e ambientata in un futuro dove cala il tasso di fertilità umana, e ...

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto - cinque denunciati : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Continua a leggere

Paura a Milano per il corteo dei black bloc Ma in strada sfilano solo pochi antagonisti : Milano Più poliziotti, meno anarchici, uguale flop. Questo in sintesi il risultato di quella che doveva essere una manifestazione dai toni apocalittici sul fronte dell'ordine pubblico e che invece ha ...

Milano : Fontana - grazie a forze ordine per grande impegno in corteo : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “Desidero ringraziare le donne e gli uomini della polizia e dei carabinieri, e più in generale tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, che oggi a Milano hanno lavorato con grande impegno e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico durante il corteo degli anarchici”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio ...

Milano - corteo contro Eni : 5 anarchici denunciati/ Video - ultime notizie : Fontana ringrazia forze dell'ordine : Milano, corteo anarchici contro Eni e multinazionali: black bloc e rischio scontri, città blindata. Le ultime notizie: zone isolate da forze dell'ordine e Comune(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:21:00 GMT)

Milano - allerta black bloc. Ma il corteo fa flop : Alla fine Milano si è salvata. Dopo la tensione e l'allerta della vigilia per la presenza di blac bloc nel corteo organizzato dagli antagonisti contro Eni, la manifestazione si è svolta senza danni.Sono stati circa 300 secondo la questura i partecipanti al corteo che dalle 17 hanno marciato dalla stazione Centrale di Milano verso via Imbonati, attraversando tutta la zona Isola, controllati a vista da oltre 500 agenti in assetto antisommossa o in ...

Milano : Comazzi (Fi) - corteo antagonisti flop ma mai abbassare la guardia : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "Il corteo organizzato a Milano da diversi movimenti anarchici e di estrema sinistra si è rivelato un flop. In piazza Duca d’Aosta si sono ritrovati in quattro gatti, ma questo non ha impedito loro di paralizzare il traffico di mezza città, causando enormi disagi ai citt

Milano : corteo antagonisti - impiegati circa 550 uomini forze ordine : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Sono stati circa 550, in tutto, gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nel corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. A darne conto è la questura di Milano, precisando che il personale, in uniforme ed in abiti civili, proveniva da commissariati di polizi