: Migranti, Salvini: “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong: “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” - fattoquotidiano : Migranti, Salvini: “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong: “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” - HuffPostItalia : Dopo la Tunisia, Salvini litiga anche con Malta. Durissimo botta e risposta sui migranti - pdnetwork : 'Bisogna combattere i trafficanti di uomini, non i richiedenti asilo in fuga dalla violenza. Dov’è la pacchia di cu… -

"Da soli sette giorni al governo, sto lavorando per recuperare quasi 7 anni die di", sulla questione, ha detto il ministro dell'Interno,. "Il nostro obiettivo -ha continuato- è ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni, tagliare i costi per il mantenimento dei presunti profughi e i tempi della loro permanenza in Italia, coinvolgendo istituzioni europee e internazionali che finora hanno lasciato gli italiani da soli. Sapremo farci ascoltare", assicura.(Di sabato 9 giugno 2018)