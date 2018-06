Migranti - Salvini : recuperiamo 7 anni di ritardi e buonismo : Roma, 9 giu. , askanews, - Sulla questione Migranti, "da soli sette giorni al governo, sto lavorando per recuperare quasi sette anni di ritardi e di buonismo": lo ha dichiarato il ministro dell'...

Salvini fa sbarcare i primi Migranti - ma accusa Malta : «Non può dire “no” alle navi» : La Valletta replica: «Falso». E il ministro attacca le Ong: «Sono taxi». Scontro con Fico: «Lo Stato sia vicino a chi aiuta»

Migranti - PRIMO SBARCO DELL'ERA SALVINI/ Ultime notizie : nave Ong tedesca a Reggio con 232 profughi a bordo : MIGRANTI, PRIMO SBARCO DELL'ERA SALVINI: nave Ong tedesca, battente bandiera olandese, ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo, fra cui anche dei minori(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Migranti - primo sbarco per il governo giallo-verde. Salvini polemico con Malta : E' arrivata stamane nel porto di Reggio Calabria la nave "Sea Watch 3" con a bordo 232 Migranti. Fico lunedì visita la tendopoli dove viveva anche Soumayla Sacko

Migranti - dopo la Tunisia Salvini attacca Malta : Il neo ministro dell'Interno accusa il governo della Valletta di fare poco o niente per quanto riguarda l'accoglienza dei Migranti..Immediata la replica e la protesta del governo maltese. -

Salvini costretto a far sbarcare i primi Migranti. Lo sfogo contro Malta : “Non può dire no alle navi” : Il mare è calmo, riprendono le partenze dalla Libia e il neoministro Matteo Salvini si scontra con la prima emergenza. Ha toccato con mano il meccanismo di naufragi al largo della Libia-soccorsi-rifiuto da parte di Malta-Sos all’Italia. Ha dovuto accettare il fatto compiuto, ma schiuma rabbia. contro il governo maltese, innanzitutto: «Il buon Dio h...

Su Migranti e ong c'è il primo vero screzio tra Salvini e Fico : Linea dura sulle Ong da una parte, difesa e supporto di chi si occupa dei migranti e dei più deboli dall'altra. Matteo Salvini torna alla carica sul ruolo delle Organizzazioni non governative che operano nel Mar Mediterraneo e, nello stesso giorno, Roberto Fico incontra Medici senza frontiere e si schiera al fianco di chi "fa solidarietà". Una coincidenza. Nulla di più, viene subito messo in chiaro. Due ...

Migranti : Salvini - rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "I rifugiati veri possono stare qua e i rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini in diretta facebook da Brescia.

Migranti : Salvini - rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie : Milano, 8 giu. (AdnKronos) – “I rifugiati veri possono stare qua e i rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in diretta facebook da Brescia. L'articolo Migranti: Salvini, rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Salvini - rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie : Milano, 8 giu. (AdnKronos) – “I rifugiati veri possono stare qua e i rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in diretta facebook da Brescia. L'articolo Migranti: Salvini, rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini : 'Non fate nulla sui Migranti'. Protesta e replica : 'Sono accuse false, abbiamo sempre fatto il nostro dovere' ribattono le autorità maltese al titolare del Viminale che li accusa di spendere poco sulle Ong che salvano migranti -

Migranti : Salvini contro Ong e Malta - chiudo rubinetti : Certe Ong "non fanno volontariato ma affari" e "fungono da taxi", dunque il Codice voluto da Minniti va rivisto perché non consente "di intervenire in maniera efficace". La Nato deve difenderci da "...

Migranti : Fico si smarca da Salvini - 'Stato vicino a chi soffre' : 'Io ha detto Fico- incontro Medici Senza Frontiere perchè è una Ong molto importante che si occupa in tutto i mondo di aiutare le persone soprattutto dal punto di vista sanitario e così anche nel ...

Migranti - Viminale autorizza sbarco in Italia della Ong Sea-Watch : è il primo dell’era Salvini : Il Viminale ha autorizzato lo sbarco nel porto di Reggio Calabria della nave della Ong Sea-Watch, con a bordo 232 Migranti. Si tratta del primo dall'inizio dell'era Salvini come ministro dell'Interno. Salvini ha polemizzato con Malta e ha parlato delle Ong affermando che alcune "fanno volontariato, altre fanno affari".Continua a leggere