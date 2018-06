Migranti | primi sbarchi col nuovo governo | arrivata nave con 232 persone a bordo

Salvini costretto a far sbarcare i primi Migranti . Lo sfogo contro Malta : “Non può dire no alle navi” : Il mare è calmo, riprendono le partenze dalla Libia e il neoministro Matteo Salvini si scontra con la prima emergenza. Ha toccato con mano il meccanismo di naufragi al largo della Libia-soccorsi-rifiuto da parte di Malta -Sos all’Italia. Ha dovuto accettare il fatto compiuto, ma schiuma rabbia. contro il governo maltese, innanzitutto: «Il buon Dio h...

Subito i primi impegni. Salvini già in campo sui Migranti : Il ministro dell'Interno dice di voler migliorare gli accordi con i paesi da cui arrivano migliaia di disperati. 'Per il bene nostro e loro' spiega, e annuncia: 'domani sarò in Sicilia'. Al lavoro ...

Accoglienza dei Migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo governo - i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunci ato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it

Migranti - sbarchi in diminuzione nei primi cinque mesi dell'anno : Nonostante l'impennata nell'ultimo fine settimana, il calo rispetto agli ultimi due anni è intorno all'80 per cento. Aumenta negli ultimi mesi il numero degli...

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).