huffingtonpost

: #Migranti: nave Seefuchs, Malta ci ha negato porto. Ha offerto solo assistenza in mare - TgLa7 : #Migranti: nave Seefuchs, Malta ci ha negato porto. Ha offerto solo assistenza in mare - fattoquotidiano : Migranti, nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia: primo sbarco autorizzato dell’era Salvini - Corriere : Migranti, primo sbarco dell’era Salvini: a Reggio la nave Sea Watch -

(Di sabato 9 giugno 2018) La guardia costiera diavrebbe offerto assistenza in mare, anche per il trasbordo di un cardiopatico, allama ha rifiutato l'ingresso in undell'isola all'imbarcazione della Ong tedesca che aveva a bordo 126ed era in difficoltà per le pessime condizioni del mare. È stato il comandante dellaa ricostruire l'accaduto alla squadra mobile della Questura di Ragusa che lo ha sentito come persone informata sui fatti. Il comandante dellaavrebbe consegnato alla polizia le registrazioni dei colloqui intercorsi con la capitaneria maltese, che confermerebbero sostanzialmente la sua ricostruzione e ha fatto ritorno sulla."Tutta la procedura di accoglienza è andata molto bene, nonostante la scelta dell'attracco a Reggio Calabria sia stato deciso solo nelle ultime ore. Il sistema ha retto perché Reggio Calabria come ...