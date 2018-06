Migranti | lo sbarco nel porto di Reggio Calabria

Reggio Calabria - il primo sbarco di Migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch. Durante le operazioni di sbarco, la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...

Migranti - doppio sbarco a Pozzallo : 126 su nave Ong tedesca : Migranti, doppio sbarco a Pozzallo: 126 su nave Ong tedesca Migranti, doppio sbarco a Pozzallo: 126 su nave Ong tedesca Continua a leggere L'articolo Migranti, doppio sbarco a Pozzallo: 126 su nave Ong tedesca proviene da NewsGo.

Migranti - PRIMO SBARCO DELL'ERA SALVINI/ Ultime notizie : nave Ong tedesca a Reggio con 232 profughi a bordo : MIGRANTI, PRIMO SBARCO DELL'ERA SALVINI: nave Ong tedesca, battente bandiera olandese, ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo, fra cui anche dei minori(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Migranti - primo sbarco per il governo giallo-verde. Salvini polemico con Malta : E' arrivata stamane nel porto di Reggio Calabria la nave "Sea Watch 3" con a bordo 232 Migranti. Fico lunedì visita la tendopoli dove viveva anche Soumayla Sacko

Migranti - Viminale autorizza sbarco in Italia della Ong Sea-Watch : è il primo dell’era Salvini : Il Viminale ha autorizzato lo sbarco nel porto di Reggio Calabria della nave della Ong Sea-Watch, con a bordo 232 Migranti. Si tratta del primo dall'inizio dell'era Salvini come ministro dell'Interno. Salvini ha polemizzato con Malta e ha parlato delle Ong affermando che alcune "fanno volontariato, altre fanno affari".Continua a leggere

Migranti - primo sbarco dell'era Salvini/ "Attacchi da Sud - Nato ci difenda" - poi accusa Malta e le "Ong taxi" : Migranti, primo sbarco dell'era Salvini: il neo ministro dell'Interno attacca Malta, chiede alla Nato di intervenire e contesta il lavoro delle Ong "taxi".(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:28:00 GMT)

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

Migranti - nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia : primo sbarco autorizzato dell’era Salvini : La nave Sea Watch, appartenente alla ong tedesca e con a bordo 232 Migranti, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale di attraccare a Reggio Calabria. E’ il primo sbarco autorizzato di Migranti in Italia da quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando ...

Sicilia - sbarco 461 Migranti a Messina : 8.28 Giunta stamane nel porto di Messina la SeaWatch3 con a bordo 461 migranti che erano stati soccorsi al largo della Libia. Sulla nave della ong tedesca 103minori non accompagnati, 14 bambini e un neonato. Attesi inoltre nel porto di Palermo e in quello di Trapani altri 713 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. 600sbarcheranno a Palermo e altri 113, fra cui donne e bambini, sono invece diretti a Trapani.

Migranti : mini sbarco a Pozzallo - fermato presunto scafista : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Un cittadino egiziano di 31 anni, Sadek Mohmed Hsen, è stato fermato dalla Polizia a Pozzallo (Ragusa). E' ritenuto lo scafista della piccola barca in legno con 6 persone a bordo partita dalle coste libiche e soccorsa dalla nave della Marina militare italiana Bergamini

Migranti : mini sbarco a Pozzallo - fermato presunto scafista : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Un cittadino egiziano di 31 anni, Sadek Mohmed Hsen, è stato fermato dalla Polizia a Pozzallo (Ragusa). E’ ritenuto lo scafista della piccola barca in legno con 6 persone a bordo partita dalle coste libiche e soccorsa dalla nave della Marina militare italiana Bergamini. I Migranti sono approdati ieri a Pozzallo, in quello che è stato lo sbarco con il minor numero di persone mai registrato nella ...

Migranti - autorizzato sbarco Acquarius : 18.43 La Guardia costiera italiana, dopo diversi solleciti alle autorità britanniche e d'intesa con il Viminale, ha autorizzato lo sbarco in un porto italiano di 105 Migranti dalla nave Acquarius di Sos Mediterranée. I Migranti, tra cui bambini, erano stati salvati dalla nave Astral. Dopo 24 ore di trattative tra autorità britanniche e italiane, ieri sera ne era stato autorizzato il trasferimento sulla nave attrezzata Acquarius.La Commissione ...

Arrestato a Pozzallo scafista dello sbarco di 37 Migranti : Sale a undici il numero di presunti scafisti arrestati nel 2018 a seguito di sbarchi di clandestini. Quello Arrestato oggi è un somalo

Nuovo sbarco a sud di Brindisi : 41 Migranti trasportati a Restinco : Brindisi - Un Nuovo sbarco di migranti è avvenuto all'alba di domenica , 6 maggio, lungo il litorale a sud di Brindisi. Si tratta di 41 persone suddivise in vari nuclei famigliari provenienti in gran ...