Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria : oltre 200 a bordo : Migranti, la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria: oltre 200 a bordo La nave della Ong di proprietà di un’organizzazione tedesca battente bandiera olandese, è rimasta tre giorni in acque Sar prima che arrivasse dall'Italia l'autorizzazione all'approdo. A bordo 215 uomini, 17 donne, 29 minori tra i 9 e i 18 anni e un bambino di 5 ...

Migranti - a Reggio Calabria è arrivata<br>la Sea-Watch 3 con 232 persone a bordo : La Sea-Watch 3, la nave di una Ong tedesca con a bordo 232 Migranti, è arrivata questa mattina, intorno alle ore 7:40, a Reggio Calabria e lo sbarco è ancora in corso, comincerà ben dopo le 9. È il primo sbarco autorizzato dal nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ieri ha bacchettato le Ong e anche Malta, alla quale la Guardia Costiera italiana aveva chiesto di intervenire (perché era il porto più vicino) ottenendo un rifiuto. ...

L’odissea dei 105 Migranti a bordo della nave Aquarius : autorizzati a sbarcare in Italia : Da giorni i migranti attendono di approdare sulla terraferma: la Guardia costiera Italiana, dopo ripetuti solleciti alle autorità britanniche e d’intesa col Viminale, ha autorizzato lo sbarco in un porto Italiano.Continua a leggere

Migranti - diario dalla Seawatch 3 : le attese guardando mare e radar - : Sky TG24 sale a bordo della nave della ong e osserva, passo dopo passo, come viene organizzata l'attività di salvataggio in mare dei Migranti

Migranti - il diario di bordo della Seawatch3 - : Sky Tg24 sale a bordo della nave della ong e osserva, passo dopo passo, come viene organizzata l'attività di salvataggio in mare