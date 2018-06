Migranti | danno fuoco a bandiera Lega a corteo antirazzista | due identificati

liberoquotidiano

: RT @cristia42548563: @francescatotolo @seawatchcrew danno la colpa all'Ue ma e' tutta una manovra psicologica perche' vogliono arrivare a p… - Vivaorre1 : RT @cristia42548563: @francescatotolo @seawatchcrew danno la colpa all'Ue ma e' tutta una manovra psicologica perche' vogliono arrivare a p… - SoniaGrotto : RT @cristia42548563: @francescatotolo @seawatchcrew danno la colpa all'Ue ma e' tutta una manovra psicologica perche' vogliono arrivare a p… - cristia42548563 : @francescatotolo @seawatchcrew danno la colpa all'Ue ma e' tutta una manovra psicologica perche' vogliono arrivare… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa la manifestazioneorganizzata a Milano in ricordo di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 giugno scorso. Circa 1.200 persone hanno preso parte al, che è partito da via Palestro per arrivare in pia