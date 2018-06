MEGHAN MARKLE AL TROOPING THE COLOUR 2018 Foto | la moglie di Harry incanta alla sua

Kate Middleton - gara di stile con MEGHAN MARKLE : quel dettaglio che colpisce - subito sui social si scatena il dibattito : Tra matrimoni, cerimonie, gravidanze e gossip vari, ecco che la famiglia reale inglese è sempre al centro del dibattito. Stavolta ci ha pensato il Trooping the Colour, la tradizionale parata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, a regalare qualche altro spunto. Con questa manifestazione si festeggia anche il compleanno della regina Elisabetta. Tra le prime foto ad apparire sui social, quelle di Kate Middleton e Meghan ...

Altro che MEGHAN Markle! La vera protagonista del compleanno della Regina è lei : Si chiama Savannah Phillips, nipotina di Elisabetta II e cugina di George, ed è stata la vera protagonista della parata in onore del compleanno della Regina Elisabetta. Gli occhi di tutto il mondo si sono concentrati su di lei quando, prima dell'esibizione della Raf in onore della celebrazione del 92°compleanno della monarca, la famiglia ha presenziato dal balcone di Buckhingam Palace.La piccola Savannah inizialmente ha mimato l'inno ...

MEGHAN MARKLE : prima volta sul balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale : In onore del compleanno della Regina The post Meghan Markle: prima volta sul balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale appeared first on News Mtv Italia.

Trooping The Colour 2018 - il nuovo look beauty di MEGHAN Markle : Sono trascorse appena tre settimane dalle nozze con il principe Harry d’Inghilterra, ma quella apparsa oggi al Trooping The Colour, la tradizionale parata che festeggia il compleanno della regina Elisabetta, è stata una Meghan Markle tutta nuova.-- Radiosa, appena tornata dalla luna di miele, prima in Canada e poi qualche giorno in un castello irlandese, la neo duchessa di Sussex ha rinnovato molto del suo beauty look, a partire dai ...

MEGHAN MARKLE e la Regina Elisabetta : viaggio in treno (senza Harry e Kate) : Meghan Markle viaggia da sola o, per meglio dire, con la Regina Elisabetta, che le ha riservato un grande privilegio, negato persino a Kate Middleton e all’amato nipote Harry. A quanto pare dopo le iniziali remore, l’attrice americana è riuscita a conquistare la Sovrana che, abbandonando ogni indugio, ha accolto a tutti gli effetti Meghan nella Royal Family. Le due donne hanno visitato insieme il Cheshire, dove Elisabetta II era ...

Trooping The Colour 2018 - la prima volta di MEGHAN Markle : Per gli inglesi il bel tempo è una questione antica. Così se il principe Carlo, nato a novembre, ha iniziato a festeggiare i 70 anni già in maggio, perché, ovvio, un garden party in perfetto british style sotto la pioggia non sarebbe poi così cool, la regina Elisabetta, 92 candeline lo scorso 21 aprile, per stare tranquilla celebra addirittura il secondo sabato di giugno. Non per sua scelta, intendiamoci, fu Giorgio II, anche lui di novembre, a ...

Cinque curiosità sulla stylist di MEGHAN Markle : In pochissimo tempo, la vita di Meghan Markle ha subito una radicale metamorfosi. L’ex attrice ha attraversato infatti il vorticoso passaggio dal patinato mondo delle serie tv alla regalità britannica, adeguando in qualche modo il proprio stile personale alla sua nuova routine fatta di regole da imparare – anche nel look – e doveri istituzionali. In un momento di simile sconvolgimento, oltre ad avere al suo fianco il Principe ...

MEGHAN MARKLE - proteste in vista di un suo impegno ufficiale : Per Meghan Markle , la prossima sarà una settimana di fuoco. La duchessa di Sussex è infatti attesa per la sua prima visita ufficiale come membro della Royal Family nel Chershire, come spiega l' ...

Il principe Harry e MEGHAN MARKLE sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante : <3 The post Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante appeared first on News Mtv Italia.

Harry e MEGHAN MARKLE sono in luna di miele in Irlanda : Harry e Meghan Markle sarebbero già in luna di miele secondo indiscrezioni riportate dall’Express. La coppia si troverebbe in Irlanda in un hotel a 5 stelle nell’esclusivo castello di Ashford. La presenza dei Duchi del Sussex sarebbe stata rivelata da alcuni tweet in cui gli utenti si lamentano per le eccessive misure di sicurezza intorno al maniero. Qualcuno ha scritto di non poter accedere all’interno perché si trovano lì ...

MEGHAN MARKLE e Amal Clooney - un'amicizia di ferro : Amal Clooney , avvocato specializzato in cause umanitarie, si è trasformata in un personaggio da cronaca rosa non appena ha sposato il bel George, nel settembre 2014. Due donne indipendenti e di ...

Kate Middleton - perché MEGHAN MARKLE ha bisogno di lei : Meghan Markle sta muovendo i primi passi all’interno della Corte inglese. La Regina Elisabetta l’ha presa a ben volere nonostante la sua famiglia d’origine sia disastrata. Perfino la madre Doria Radlan è stata sorpresa per le strade in ciabatte e shorts. Meghan può contare anche sul sostegno di suo marito, il Principe Harry. Ma ha bisogno di un’alleata, di un’amica potente che le sappia dare i giusti consigli, che ...

MEGHAN MARKLE - la madre in ciabatte e shorts imbarazza la Regina : Doria Radlan, madre di Meghan Markle, è tornata alla sua vita abituale a Los Angeles dopo i fasti del matrimonio della figlia col Principe Harry. Ha lasciato però il posto di assistente sociale perché assediata dai curiosi Il magazine Chi ha pubblicato delle sue foto imbarazzanti che la ritraggono in shorts e ciabatte mentre preleva a un bancomat. A 61 anni la Radlan ha un fisico tonico grazie allo yoga, disciplina che insegna. Ma questo non ...

MEGHAN MARKLE - emerge un'intervista sessista del 2013 : Un' intervista sessista a una femminista: sta facendo scalpore un'intervista fatta a Meghan Markle del 2013 e che è stata ripescata sui social network e aspramente criticata su Twitter e YouTube, come ...