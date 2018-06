Matteo Salvini | il consiglio di Verdini sui migranti | ' L' unica soluzione sono

Matteo Salvini - contro Roberto Fico : il grillino lo sfida sugli immigrati : E' passata appena una settimana da quando il governo è salito a giurare al Quirinale, e già nella maggioranza giallo-verde si aprono crepe profondissime, che fanno pensare a una 'morte prematura' dell'...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il 'patto di desistenza' per blindare il governo : Diverso invece il caso per quei ministeri affidati a 'tecnici' come Economia , Affari Esteri e Difesa . In quei casi i 'guardiani del contratto' grillini e leghisti saranno chiamati dai leader a ...

Matteo Salvini attacca le Ong : “regolamento non efficace” : L’attuale regolamento che riguarda le Ong operanti nel Mediterraneo “non consente interventi efficaci”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo

Matteo Salvini - lo scontro con il grilino Roberto Fico sull'immigrazione : così ci farà invadere : Era solo questione di tempo perché tra Lega e M5s scoppiasse il primo scontro sul tema dell'immigrazione. Mentre nel governo la linea di Matteo Salvini all'Interno è stata chiara sin da subito, tra i ...

Matteo Salvini - l'incontro riservatissimo con l'ambasciatore russo in Italia : la mossa per spaccare l'Europa : La manovra di riavvicinamento dell'Italia, e in parte dell'Europa, alla Russia da parte del governo Lega-M5s è nella sua fase più calda. Mentre in Canada il premier Giuseppe Conte ha subito sostenuto ...

Matteo Salvini - sì alla naja : torna la leva obbligatoria?/ “Favorevole al ritorno del servizio militare - ma.." : Matteo Salvini, sì alla naja: torna la leva obbligatoria? “Favorevole al ritorno del servizio militare, ma...". Il vice presidente del consiglio si è intrattenuto con alcuni giornalisti(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:36:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Perché sono costretti a girare sempre insieme' : L'effetto è quello delle coppie celebri dei film comici: Stanlio e Olio, Gianni e Pinotto, Totò e Peppino... e ora appunto Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per essere che fino a qualche mese fa i due ...

Alessandra Mussolini sempre più vicina a Matteo Salvini : l'affondo contro le sanzioni alla Russia di Vladimir Putin : Dopo l'appello a Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, con la richiesta di votare la fiducia al governo M5s-Lega , richiesta non accettata, , Alessandra Mussolini si schiera ancora al fianco di ...

Marco Minniti : 'Immigrati - Matteo Salvini ci consegna a chi vuole lasciarli in Italia' : 'I populisti predicano l' immigrazione zero sapendo perfettamente che non è realizzabile. Diffondono l'idea che non sia possibile essere umani e sicuri allo stesso tempo. Una vera democrazia è in ...

Nunzia De Girolamo : 'Per la flat tax servono molti soldi - Matteo Salvini punterà prima sulla sicurezza' : 'Non mi spaventano la parole condono fiscale, pace fiscale , rottamazione. Chi non paga è perché non ce la fa, non è nelle condizioni di farlo. Quindi la flat tax sarebbe una cosa buona e giusta' . ...

Sanzioni alla Russia - lòa giornalista Asya Emelyanova : 'Matteo Salvini ha ragione - continuerete a perdere miliardi' : 'L'Italia è sempre stata il partner principale della Russia e il più strategico. Abbiamo sofferto tanto per le Sanzioni e la nostra risposta è stata: embargo '. Asya Emelyanova , giornalista della tv ...

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

Torna il servizio militare obbligatorio su proposta di Matteo Salvini : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha spiegato di essere “a favore della reintroduzione del servizio militare“. Il leghista ha così

Matteo Salvini : basta migranti a spasso : Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia che saranno aperti dei Centri per i rimpatri "chiusi affinche la gente non vada a spasso per la città