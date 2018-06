Martina : parole Conte rivelano fragilità : ...riferendosi alle dichiarazioni "su dazi e altre questioni che rischiano di impattare negativamente sulla nostra economia". Poi Martina critica Salvini che"si compiace del fallimento del confronto ...

Martina : parole Conte rivelano fragilità : 14.26 "Le prime parole del presidente Conte al G7 rivelano una fragilità preoccupante", ha detto il segretario reggente del Pd Martina al congresso nazionale Arci a Pescara,riferendosi alle dichiarazioni "su dazi e altre questioni che rischiano di impattare negativamente sulla nostra economia". Poi Martina critica Salvini che"si compiace del fallimento del confronto europeo sulla riforma del regolamento di Dublino,che loro hanno votato nel ...

Verso tregua Pd - Renzi 'molto soddisfatto' dopo parole Martina : Roma, 3 mag. , askanews, Matteo Renzi e i suoi sono 'molto soddisfatti' per le parole pronunciate dal segretario reggente Maurizio Martina in direzione Pd. Martina ha, tra l'altro, assicurato che ...

Martina dopo le parole di Renzi in tv : “Così è impossibile guidare il Pd” : Martina dopo le parole di Renzi in tv: “Così è impossibile guidare il Pd” L’ex premier aveva bocciato in tv qualsiasi accordo con Di Maio rilanciando le larghe intese per le riforme. Il segretario reggente: “Quanto accaduto è molto grave” Continua a leggere

Martina dopo le parole di Renzi in tv : "Così è impossibile guidare il Pd" : L'ex premier aveva bocciato in tv qualsiasi accordo con Di Maio rilanciando le larghe intese per le riforme. Il segretario reggente: "Quanto accaduto è molto grave"

Martina : impossibile guidare Pd dopo le parole di Renzi : impossibile guidare il Pd dopo quel che ha detto Matteo Renzi ieri sera da Fabio Fazio. Lo sfogo è di Maurizio Martina, segretario reggente dei dem subentrato al dimissionario Renzi in attesa che un nuovo leader venga eletto. Martina sbotta, come già aveva fatto in mattinata Gianni Cuperlo, esponente della minoranza, dopo la chiusura da parte di Renzi a qualsiasi ipotesi di governo Pd-Cinquestelle. Chiusura arrivata appunto in tv, dal ...

Martina dopo le parole di Renzi in tv : "Così è impossibile guidare il Pd" : L'ex premier aveva bocciato in tv qualsiasi accordo con Di Maio rilanciando le larghe intese per le riforme. Il segretario reggente: "Quanto accaduto è molto grave"

Martina dopo le parole di Renzi in tv : “Così è impossibile guidare il Pd” : Martina dopo le parole di Renzi in tv: “Così è impossibile guidare il Pd” L’ex premier aveva bocciato in tv qualsiasi accordo con Di Maio rilanciando le larghe intese per le riforme. Il segretario reggente: “Quanto accaduto è molto grave” Continua a leggere

Pd - Martina dopo le parole di Renzi : “Impossibile guidare il partito in queste condizioni - così rischiamo estinzione” : “Impossibile guidare il partito in queste condizioni”. Maurizio Martina, dopo la sconfessione pubblica della sua linea di azione da parte di Matteo Renzi e la conseguente chiusura ai 5 stelle, ha annunciato che “per rispetto della comunità Pd” porterà la questione in direzione. Ma intanto ha attaccato: “così un partito rischia solo l’estinzione”. Dentro il partito democratico è ormai guerra totale. Il ...

Di Maio : "Abbiamo apprezzato le parole di Martina" : "Quelle di Martina sono parole che vanno nella direzione di una apertura: noi ci diamo sui temi, per firmare un contratto di governo per il cambiamento di questo paese, senza rinunciare ai nostri ...

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

M5s tende la mano al Pd - il partito si divideDi Maio : un passo avanti le parole di Martina : M5s tende la mano al Pd, il partito si divideDi Maio: un passo avanti le parole di Martina Dopo il nuovo appello dei pentastellati per un contratto di governo con il Pd o Lega tra i Dem c’è chi apre, chi conferma un no netto e chi come il segretario reggente Martina apprezza i toni […]

M5s tende la mano al Pd - il partito si divideDi Maio : un passo avanti le parole di Martina : Dopo il nuovo appello dei pentastellati per un contratto di governo con il Pd o Lega tra i Dem c'è chi apre, chi conferma un no netto e chi come il segretario reggente Martina apprezza i toni di Di Maio. Per lo stesso capo politico di M5s le parole dell'ex ministro dell'Agricoltura sono un passo avanti

M5S - LUIGI DI MAIO AL PD : "SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA"/ “Parole Martina passo avanti - Salvini non ha il 51%” : LUIGI Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ASCIA di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:23:00 GMT)