Malware VPNFilter Attenzione arriva su router e NAS

VPNFilter : infettati più di mezzo milione di router con Malware : Hacker che lavorano per il governo russo hanno infettato più di 500.000 di router in 54 paesi con il malware VPNFilter, potrebbero essere utilizzati per una serie di scopi nefandi. I ricercatori del team di sicurezza Talos, di Cisco, hanno affermato che ulteriori analisi mostrano che il malware è più potente di quanto inizialmente pensato e funziona su una base molto più ampia di modelli, molti dei quali da produttori precedentemente non ...

VPNFilter - occhio al Malware che colpisce i router aziendali. L'Fbi : «Spegnete e riaccendete» : La navigazione in incognito non è sicura al 100%: ecco tutte le insidie da considerare A creare e diffondere questo malware botnet, che ha colpito 500mila router in 54 diversi paesi del mondo , ...

Malware - Lee - Cisco Talos - : ecco come opera VpnFilter : Roma, 30 mag. , askanews, Cinquecentomila dispositivi colpiti, 54 Paesi, migliaia di piccole e medie imprese derubate di dati sensibili. Sono questi i numeri di VpnFilter, il Malware che sta agendo da ...