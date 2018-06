Maltempo | danni da nubifragio all’Aquila | “Serve manutenzione”

Maltempo - danni e disagi per pioggia e vento - In centro si stacca pezzo di cornicione : Stampa Città di Castello Cronaca TOPICS citta di castello cornicione danni Maltempo pioggia vento Precedente: Paura in Comune, donna minaccia impiegati con un'ascia Successivo: Confindustria Terni, ...

Allerta Meteo - il Maltempo flagella l’Italia : danni - disagi ed evacuati. Adesso i temporali si spostano al Sud - massima attenzione : 1/26 ...

Maltempo - bomba d’acqua nel Reggiano : danni e disagi : Forte Maltempo nel Reggiano interessato da una bomba d’acqua durata un’ora, dalle 13 alle 14, che ha causato ingenti danni. Allagata e danneggiata dalla pioggia intensa, dalla grandine e dal vento una delle stalle più grandi del Reggiano che ha visto intervenire i Vigili del Fuoco per sistemare la struttura così da poter ospitare i 150 capi di vacche da latte dell’azienda già dalla notte. Ad essere colpita, spiega la Coldiretti ...

Maltempo Toscana - danni dell’8 Maggio : microcredito a imprese e professionisti : Esteso anche alle imprese e ai liberi professionisti delle province di Firenze e Siena che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi dello scorso 8 Maggio 2018, l’accesso al bando per il ‘microcredito’ attivato dalla Regione Toscana lo scorso ottobre. Lo riporta una nota. La giunta regionale ha approvato una delibera, promossa dall’assessore alle attivita’ produttive Stefano Ciuoffo, che modifica ...

TROMBE D'ARIA - TORNADO E GRANDINATE/ Video - Italia nella morsa del Maltempo : danni a Noceto : maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Maltempo Veneto : la Regione solidale per i danni all’agricoltura : L’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto esprime solidarietà e convinto appoggio alla protesta degli agricoltori e dei Consorzi di difesa dalle avversità atmosferiche che oggi hanno manifestato a Roma contro i ritardi accumulati da Ministero e Agea nell’erogare i contributi comunitari a ristoro dei premi assicurativi pagati. Mancano, infatti, all’appello dei Consorzi gran parte dei contributi 2015, nonché delle ...

Maltempo Lombardia : istruttoria per il calcolo dei danni subiti dalle imprese nel 2014 : La giunta regionale lombarda ha deliberato gli indirizzi per l’individuazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo rivolte a tutte quelle attività economiche e produttive che hanno subito danni derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito i territori regionali nel 2014 e, in particolare, nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 agosto e tra l’11 e il 22 novembre. La delibera prende il via da ...

Maltempo Marche - il sindaco di Caldarola : “250mila euro di danni” : Violentissima e lunga bomba d’acqua a Caldarola, tanto da costringere il sindaco Luca Maria Giuseppetti a richiedere in Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Nel pomeriggio di lunedì scorso, e in misura più lieve anche ieri, piogge violentissime con fulmini e saette, si sono abbattute sul piccolo Comune. Strade invase dal fango a causa di una trentina di smottamenti di terreno, scantinati e garage allagati. Tubature ...

Maltempo : Sagar - il ciclone più forte mai registrato in Somalia - provoca decine di vittime e di dispersi - danni anche in Etiopia [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo Puglia : situazione critica nel Foggiano - ingenti danni alle colture : L’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Puglia ha colpito principalmente le zone della Capitanata: vento forte, piogge e grandinate hanno investito Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cerignola e Apricena. Tanti gli alberi sradicati, i rami spezzati e i segnali stradali abbattuti. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per allagamenti in box e scantinati. Segnalati disagi ...

Maltempo - nubifragio e grandine a Foggia : “Gravi danni all’ortofrutta” : Bollettino di guerra in campagna, in particolare a Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Amendola, a causa di nubifragi improvvisi, violente grandinate associate a trombe d’aria, secondo le prime segnalazioni degli agricoltori raccolte dalla Coldiretti di Foggia. “Disastrosi gli effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che proprio in questo ...

Maltempo Siena - bomba d’acqua a Sovicille : danni - disagi e fango nelle strade : bomba d’acqua in provincia di Siena, a Rosia, una frazione del comune di Sovicille: il nubifragio, durato circa sei ore, ha provocato danni e disagi. Numerose le abitazioni coinvolte, strade piene di fango. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti, dalle 21 di ieri sera alle 3 della scorsa notte nella frazione di Rosia per risolvere diverse criticità: 16 gli interventi effettuati tra i quali alcuni per materiali trasportati ...

Maltempo Abruzzo : trasmessi gli elenchi danni del 2013 e 2015 : Sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione gli elenchi delle domande accolte e istruite dai Comuni per i contributi concessi a seguito dei danni derivanti dal Maltempo che ha colpito l’Abruzzo nel novembre e dicembre 2013 (ordinanza n. 150/2014) e nel febbraio e marzo 2015 (ordinanza n. 256/2015), ai sensi dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 372 del 16 ...

Ondata di Maltempo nel nord della Germania : pesanti danni - allagamenti ed evacuazioni : Un’Ondata di maltempo con piogge intense ha colpito nella giornata di ieri la Germania del nord, in particolare i dintorni di Amburgo, e i Laender di Assia e Turingia: registrati gravi allagamenti e pesanti danni alle abitazioni. Migliaia gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto con le idrovore, per liberare le strade e le cantine inondate dall’acqua. Diversi residenti sono stati evacuati a Oststeinbeck, nel Land dello ...