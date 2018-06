Madre Mia | Al Bano racconta la storia di mamma Jolanda su Rete 4

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti : 'Devo assistere mia Madre' : ...veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.

Albano - tra Romina e la Lecciso spunta Madre Mia : le ultime notizie : Albano: “Quando conobbi Romina, mia mamma non era contenta. Si arrese solo dopo il matrimonio” Le ultime notizie su Albano e Romina Power provengo dritte dritte da una recente intervista rilasciata dal cantante. Interpellato da Il Giornale, il cantautore di Cellino San Marco replica così alla domanda “Le sue turbolenze familiari fanno ancora parlare. Cosa dice […] L'articolo Albano, tra Romina e la Lecciso spunta Madre ...

"L'amore più grande? È mia Madre : 95 anni di fierezza" : Quegli occhi piccoli e chiari, quasi sempre trincerati dietro due lenti rettangolari, ne hanno viste di cose. Cose che noi umani non pugliesi non possiamo immaginare. Non saranno le 'navi da ...

Piera Degli Esposti : «Mia Madre - il corpo e l’anima» : Questo articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola fino al 12 giugno. Piera Degli Esposti non si dà pace perché le sue piante di orchidee hanno perso gli ultimi fiori. «Caduti lì, sul tavolino». Il 6 giugno ha ricevuto il premio Duse alla carriera, già assegnato in passato ad attrici come Ingrid Bergman e Monica Vitti. Lei che non avrebbe mai voluto allontanarsi dalla mamma e dal papà, far appassire il suo essere figlia come quelle ...

DONATELLA MILANI - SI RITIRA DA ORA O MAI PIÙ/ “Mia Madre ha solo qualche giorno di vita…” : DONATELLA MILANI, il ritorno direttamente dagli anni ottanta, dopo aver conquistato il cuore di fan e quello di Pupo cerca il rilancio in onda su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Marcella Bella/ "Mia Madre è diventata anoressica dopo l'ictus di Gianni" (Ora o mai più) : Marcella Bella, la cantante interrompe la tournée estiva per fare da coach in questo nuovo reality show targato Rai Uno. A Faenza lo scorso mese grande successo. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Daria Bignardi : "L'ansia di mia Madre mi ha condizionata. Anche io ne soffro - ma cerco di addomesticarla e non trasmetterla ai miei figli" : "Un pomeriggio di primavera, ero nel mio studio, ho avuto un'illuminazione. Ho pensato che i miei errori e i miei insuccessi erano le cose più importanti che avevo vissuto e ho immaginato un personaggio che scopre di essere troppo ansioso e prima teme che la sua ansia possa essere distruttiva, poi attraverso una serie di avventure ci fa amicizia". Parla così Daria Bignardi, scrittrice e giornalista, in passato conduttrice ...

Al Bano presenta Madre Mia - il docu-film su donna Jolanda : in onda 10 e 17 giugno : Domenica 10 e 17 giugno, in prima serata su Rete Quattro, va in onda Madre Mia, la docu-fiction in cui Al Bano Carrisi racconta la vita di sua Madre, donna Jolanda, a poche settimane dalla riproposizione del concerto in cui l’artista ha ricominciato a cantare con l’ex moglie Romina Power. “L’origine del mio mondo” ha detto lo stesso Al Bano riferendosi alla Madre che, in realtà, è la vera protagonista del racconto (e lui ...

Grande Fratello - Alberto choc : «Dici a mia Madre 'Mi ubriaco e ti tro***'? Lei risponderebbe così...» : A poche ore dalla finale del Grande Fratello 15 , continuano a uscire indiscrezioni, e a volte scivoloni, dei 5 concorrenti rimasti in gara. E stavolta sarebbe Alberto ad averla detta grossa... Matteo ...

Grande Fratello - l'orrore di Alberto : 'Ti tro*** mia Madre? Magari - ce l'ha...' : Altra porcheria al Grande Fratello di Barbara D'Urso. Dopo una lite tra Lucia Bramieri e Danilo, Alberto ha cercato di tranquillizzare l'amico. Come? Con una frase squallida e sconcertante: "Se tu dici quella cosa a mi madre, le dici mi ubriaco e ti trombo, mi madre te dice ma Magari che ce l'ho secca". Una porcheria inaudita.

Francesco Testi/ "Presto sposerò Giulia Rebel - è molto simile a mia Madre" : Francesco Testi a breve sposerà la compagna e attrice lituana Giulia Rebel, i due stanno insieme da cinque anni. Inoltre parla del periodo buio della depressione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:27:00 GMT)

“Mio padre e mia Madre stesi sull’asfalto - la mia ragazza in lacrime…” - il racconto shock di Tommy Haas dopo l’incidente dei genitori : Tommy Haas ha raccontato alcuni particolari scioccanti dell’incidente accorso ai genitori nel 2002: l’ex tennista lo ha definito come il momento più brutto della sua vita Presente al Roland Garros come consulente di Pouille, Tommy Haase è stato intervistato dal giornale francese l’Equipe. L’ex tennista ha risposto a diverse domande, fra le quali una davvero particolare: quale fosse stato il momento più brutto della sua ...