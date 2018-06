M5s | Travaglio | “Rai? Spero che non caschino nella tentazione di tutti i politici quando

Michele Santoro si candida in Rai/ "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione : Gabanelli dg e Travaglio al Tg1" : Michele Santoro si candida in Rai, il conduttore televisivo dichiara: "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione: Milena Gabanelli direttore generale e Marco Travaglio al Tg1"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:58:00 GMT)

Cosa pensa Marco Travaglio del governo M5s Lega : Il suo giornale in questi 88 giorni di trattative per la formazione di un nuovo governo ha spinto per un accordo M5s-Pd. L’accordo i 5 stelle invece l’hanno trovato, alla fine, con la Lega e Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, oggi commenta questo esecutivo riservandosi di dare un giudizio, “ci sarà tempo”, ma qualCosa la anticipa: “Della maggioranza 5-Stelle Lega abbiamo già detto ...

M5s-Lega - Travaglio : “Giulia Bongiorno alla Giustizia? È simbolo della prescrizione spacciata per assoluzione” : “Giulia Bongiorno probabile ministro della Giustizia del governo M5s-Lega? Rispetto ad Alfonso Bonafede del M5s è il nome meno indicato, perché nell’immaginario collettivo è l’avvocato di Andreotti ed è un po’ il simbolo della prescrizione spacciata per assoluzione”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si esprime sulla possibilità che la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, possa diventare ministro ...

M5s-Lega - Travaglio : “Conte? Chiarisca suo curriculum. Vedo molti cani da riporto trasformarsi in cani da guardia” : “Governo M5s-Lega? Sicuramente non avrà l’accoglienza che hanno avuto gli altri esecutivi della Repubblica italiana. Vedo molti cani da compagnia e da riporto trasformarsi immediatamente in cani da guardia. E ne sono felice”. Sono le parole dl direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “Se avessimo avuto tutti questi cani da guardia anche coi precedenti governi, ci saremmo risparmiati tanti guai e forse ...

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non c’è nessuna connessione con fuga di notizie su contratto di governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

M5s-Lega - Travaglio : “Contratto? Molti punti convincono. Il problema sono coperture e cambiamenti continui” : “Contratto di governo M5s-Lega? A me convincono Molti punti, non è un brutto programma”. sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. “La riforma della legge Fornero” – continua – “ era attesa anche da ampi settori della sinistra, non soltanto dalla Lega e dal M5s. La domanda è: ci sono le risorse? Nel contratto le coperture non sono indicate. Riguardo al reddito di cittadinanza, manca ...

M5s-Lega - Travaglio : “Salvini? Se non si sgancia da Berlusconi è un fanfarone. Promette ma chiede permesso a papi” : “Cosa sta succedendo tra M5s e Lega? Accade quello che era facile prevedere che succedesse quando una trattativa inizia nell’ambiguità. Prima di sedersi al tavolo con Salvini bisogna sapere se ha appeso per i testicoli Berlusconi, cioè se ha le mani libere. Se non si scioglie questo nodo, è inutile sedersi al tavolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7). “Già è difficile mettere ...

Governo - Travaglio : “Pd? Vergogna - sono i padrini di battesimo di questo esecutivo. All’aria l’intesa con M5s” : “Il Pd dovrebbe Vergognarsi perché ha buttato All’aria l’intesa con il M5s. sono i padrini di battesimo di questo Governo”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta così le trattative per il Governo che vedono protagonisti in questi giorni il Movimento 5 Stelle e la Lega. L'articolo Governo, Travaglio: “Pd? Vergogna, sono i padrini di ...

Travaglio : “Berlusconi fuori da governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE - PRIMO TAVOLO TECNICO M5s LEGA/ Travaglio : "Ma Berlusconi sarà davvero fuori?" : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? "Sei punti irrinunciabili", fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE

Travaglio boccia il governo M5s-Lega : "Una pagliacciata mai vista neppure in Italia" : "Il governo 5Stelle-Lega, salvo chiarimenti dell'ultima ora, rischia di essere ancor più oscuro...

Governo - Orfini a Travaglio : “No ad accordo Pd-M5s”. “Il proporzionale l’avete voluto voi. Forse preferite Berlusconi” : “Sedersi al tavolo col M5s? Dipende da cosa bisogna discutere. Io non ho alcun problema a parlare coi 5 Stelle da minoranza parlamentare, ma qui noi ci dovremmo sedere per verificare la possibilità di fare un Governo insieme. Ed è una ipotesi che non mi convince e alla quale sono assolutamente ostile”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il presidente del Pd, Matteo Orfini, in un confronto con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

MARCO TRAVAGLIO/ Il Direttore del Fatto Quotidiano : Pd e M5s speranza per l'Italia (Che tempo che fa) : Questa sera MARCO TRAVAGLIO sarà ospite di Che tempo che fa per tastare il polso degli ultimi eventi politici italiani. Negli ultimi giorni ha parlato di M5s, Pd e Berlusconi

Padellaro sbianchetta Travaglio sul M5s : Marco Travaglio non ha dubbi: per lui la coerenza del M5s non si discute. Neppure quando Di Maio & Co. sbianchettano qua e là, all'insaputa degli attivisti che lo hanno votato, il programma. Che, per ...