M5S al test amministrative con l’insidia Lega Anche al Sud

Di Maio assicura sostegno a nuovi Sindaci M5S - protesta opposizioni : Roma, 9 giu. , askanews, 'Avere Sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale'. In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata ...

Domani 7 milioni al voto - Comunali primo test su forza Lega e M5S : Roma, 9 giu. , askanews, Il 'governo del cambiamento' alla prova del voto: dopo i test elettorali delle regionali in Molise, Friuli e Val d'Aosta, la prima grande scadenza dopo la formazione della ...

Roma - Municipi III e VIII al voto : test per Giunta Raggi e M5S : Roma, 9 giu. , askanews, Quasi 300mila Romani tornano al voto dalle 7 alle 23 di domenica 10 giugno per eleggere i presidenti e i consigli dei Municipi III e VIII della Capitale. Un test importante ...

La7 - Gaia Tortora risponde a proteste su Twitter : “Lega e M5S? O loro esponenti vengono qui o ne facciamo a meno” : “A chi sta scrivendo che stiamo parlando male di M5s e Lega senza che ci siano esponenti, ricordo che la linea di questo programma, a maggior ragione adesso con Lega e M5s al governo, è che o i loro esponenti vengano nel nostro talk e partecipino al dibattito oppure ne facciamo a meno. Le regole le stabiliamo noi”. Così la giornalista Gaia Tortora risponde, nel corso di Omnibus (La7), alle proteste di utenti simpatizzanti della Lega ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5S - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Premier Conte domani al Senato : invio testo alla Camera per voto fiducia : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: oggi le date del voto di fiducia all'esecutivo Conte al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione.

Nomine Rai - primo test Lega-M5S : meritocrazia o lottizzazione? : ... i linguaggi, i comportamenti e le percezioni dell'azione politica. Si tratta del Web, dei social network, delle varie applicazioni che hanno in parte sostituito le assemblee, i comizi, le riunioni ...

Lutto al braccio - protesta M5S Forlì : 'L'establishment ha messo dei paletti per impedire la nascitadel Governo del cambiamento, ma non pensino di averla vinta,continueremo in modo pacifico la nostra battaglia politica conancor più ...

M5S e Lega contro Mattarella : «Protesta in piazza il 2 giugno» : Il Colle è sotto assedio. Lega e M5S, ieri, annunciano manifestazioni di protesta il 2 giugno contro il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Pd risponderà con una contro manifestazione di sostegno a Mattarella il 1° giugno. Cottarelli lavora alla squadra di governo. Forse la lista pronta già oggi |

Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S : "È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri - che mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani" The post Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S appeared first on Il Post.

"Savona? Un pretesto per votare Maggioranza al Cdx - addio M5S : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

"Salvini sa di vincere e rompe Savona un pretesto per votare" "Maggioranza al Cdx - addio M5S" : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

Regionali Val d’Aosta - i risultati : testa a testa Union Valdôtain-Lega. M5S al 10. Pd e Fi vicini alla scomparsa : sono al 5 e al 3 : testa a testa tra il partito regionale dell’Union Valdôtain e la Lega, M5s in affanno, Pd e Forza Italia quasi piccoli puntini all’orizzonte. E’ la sintesi dei risultati, ancora più che parziali, delle Regionali in Valle d’Aosta, dopo il voto di ieri. Dopo lo spoglio del 31 per cento delle schede (quasi 21mila su 67mila) il primo partito è l’Union, lo storico partito autonomista valdostano che raccoglie il 19,4 per ...

Aosta - urne aperte per il primo test del contratto Lega-M5S : Si rinnova fino alle 22 di oggi il Consiglio regionale. Il precedente chuso con un record di indagati: 25 su 35.