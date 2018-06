Luigi Di Maio e ministri | conflitto d' interessi | ' Ecco tutti i loro affari privati'

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il 'patto di desistenza' per blindare il governo : Diverso invece il caso per quei ministeri affidati a 'tecnici' come Economia , Affari Esteri e Difesa . In quei casi i 'guardiani del contratto' grillini e leghisti saranno chiamati dai leader a ...

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione : alla Camera nuova richiesta di procedere. Ma la giunta che deve decidere non c’è : La Camera dei Deputati ha ricevuto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Luigi Di Maio il primo giugno, 24 ore prima che il vicepremier e ministro salutasse l’assenza di indagati nel suo governo, sostenendo che non accadeva dal 1994. Il procedimento è legato alla querela promossa un anno fa da alcuni giornalisti per le cosiddette “liste di proscrizione” del febbraio 2017, quando l’allora vicepresidente di ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Perché sono costretti a girare sempre insieme' : L'effetto è quello delle coppie celebri dei film comici: Stanlio e Olio, Gianni e Pinotto, Totò e Peppino... e ora appunto Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per essere che fino a qualche mese fa i due ...

Luigi Di Maio - vaffa a Beppe Grillo sull'Ilva : 'Decido io - le sue sono opinioni personali'. Si spacca il M5s : Contro Beppe Grillo scende in campo niente meno che Luigi Di Maio , confermando così la spaccatura in due anime del Movimento 5 Stelle. L'ultima rottura arriva sull' Ilva : giovedì, sul suo blog, il ...

Luigi Di Maio - il leader dei Cinquestelle come non lo avete mai visto - né sentito raccontare - ESCLUSIVO : Ha altri due figli, Rosalba e Giuseppe, anche loro sceglieranno la politica? 'I miei figli sono sostenitori del MoVimento ma non hanno nessun ruolo politico. Rosalba è un architetto, Giuseppe è ...

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

Fca - operaio licenziato si versa benzina addosso sotto casa di Luigi Di Maio : Fca, operaio licenziato si versa benzina addosso sotto casa di Luigi Di Maio Fca, operaio licenziato si versa benzina addosso sotto casa di Luigi Di Maio Continua a leggere L'articolo Fca, operaio licenziato si versa benzina addosso sotto casa di Luigi Di Maio proviene da NewsGo.

Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - "Governo disinnescherà clausole di salvaguardia" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:08:00 GMT)

Luigi Di Maio in ospedale dall'operaio licenziato dalla Fiat : Ha postato l'annuncio della visita su Facebook , e poi pure una 'bella' foto in ospedale accanto al letto dell' operaio che l'altra sera si è cosparso di benzina sotto casa sua , prima che le forse ...

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

"Vuoi scommettere?" - anticipazioni e ospiti puntata : Hunziker chiama Luigi Di Maio : Tanti ospiti bomba per la prossima puntata di "Vuoi scommettere?", il game show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti. Ecco tutte le...

Luigi Di Maio incontra i rider : «Meno precari e salario minimo» : La sentenza del tribunale del lavoro di Torino di pochi mesi non faceva sperare benissimo per la categoria: il giudice ha infatti respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016, chiedendo un trattamento economico e normativo più equo. In realtà – hanno determinato in aula – se sono lavoratori autonomi, l’azienda può decidere in qualsiasi momento di ...