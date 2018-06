Luca Rosini scelto per la conduzione di Unomattina in famiglia Anteprima Blogo

blogo

(Di sabato 9 giugno 2018) Scelta intelligente inter-rete da parte della Rai, nel segno di una positiva sinergia fra i canali per la conduzione della nuova edizione di Unomattina in famiglia è stato scelto per essere il partner -nuovo di zecca- di Ingrid Muccitelli nella nuova edizione di Unomattina in famiglia che tornerà in onda nei fine settimana dal prossimo mese di settembre sempre su Rai1. Luca Rosini, attualmente in forza a Rai2, nasce a Bologna nel 1977, giornalista e documentarista ha realizzato inchieste e cinema documentaristico, ricordiamo "Souvenir Srebrenica" con cui è approdato alla finale del David di Donatello, poi "In un solo respiro" con cui ha vinto l'American Documentary Film Festival, inoltre ha vinto per due volte il Premio Ilaria Alpi. In tv lo abbiamo visto inviato di Anno Zero, Piazza pulita, Virus ed ha condotto su Rai2 Human Files.