L’ordine delle cose | The Square e Directions Cinema d’autore tra immigrazione | arte e

Paura per Giulia Bongiorno. Aggressione in strada - poi l’immediato intervento delle forze delL’ordine : Brutta avventura per Giulia Bongiorno, da pochi giorni ministro della Pubblica amministrazione. Un uomo, ubriaco e mezzo nudo, ha molestato i passanti in strada all’altezza della Basilica di Sant’Andrea delle Fratte in centro a Roma. A segnalare l’accaduto ai vigili urbani è stata la neoministra della Pa, Giulia Bongiorno, che passava da quelle parti. E’ accaduto ieri, intorno alle 18. Secondo la ricostruzione del ...

Scomparso un bimbo di 10 anni nel Modenese. In corso le ricerche delle forze delL’ordine : Un bimbo di 10 anni si è allontanato da casa da venerdì pomeriggio. E’ stato visto per l’ultima volta in sella alla sua bicicletta e da quel momento si sono perse le sue tracce. Alla ricerche stanno contribuendo tutte le forze dell’ordine (le indagini sono a carico dei carabinieri di Mirandola), ma al momento la questione è rubricata come un allon...

Finale Champions League - allarme bomba a Kiev : la verità delle forze delL’ordine : Si avvicina sempre di più la Finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, qualche ora fa tensione per l’allarme bomba a Kiev, chiuse stazioni della metropolitana: Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli del caso per determinare che, fortunatamente, si trattava solo di falso allarme. La conferma è stata data anche dalla società che gestisce la rete di ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze delL’ordine : Antonello Montante, imprenditore siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Caltanissetta insieme ad altre cinque persone. L’accusa per Montante, scrive Repubblica, è di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle The post L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze ...