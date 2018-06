L’omaggio di Taylor Swift a Manchester in ricordo delle vittime dell’attentato | “Nessuno

optimaitalia

(Di sabato 9 giugno 2018) L'omaggio didurante la prima data live della tranche europea del suo Reputation Tour 2018 negli stadi.La popstar statunitense ha fatto tappa ieri sera all'Etihad Stadium die per l'occasione non ha potuto non rivolgere un pensiero a quanto accaduto lo scorso anno allaArena, al concerto di Ariana Grande, peraltro sua amica e collega.L'attentato terroristico verificatosi lo scorso anno sconvolse il mondo intero, oltre che la cantante stessa: l'evento provocò la morte di 23 persone e oltre 250 feriti.Sul palco del Reputation Tour,ha lanciato un importante messaggio di forza e incoraggiamento ai presenti, elogiando l'audacia di tuttaa non dimenticare mai leed allo stesso tempo a non farsi sopraffare da tali eventi.Imbracciata la chitarra al centro dello stadio, acclamata da tutti i fan ...