LIVE Rugby | Giappone-Italia in DIRETTA | un Test Match da vincere per gli azzurri

(Di sabato 9 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladel primo veroper quanto riguarda la tournée estiva in terra asiatica per la nazionalena di. Gliaffrontano ad Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45ne), i padroni di casa del. Una sfida daassolutamente per la banda di Conor O’Shea: fondamentale per il ranking mondiale (i nipponici sono tre posizioni avanti rispetto agli) e soprattutto per il morale, visto che Ghiraldini e compagni sono reduci da sette sconfitte consecutive (ultimo successo arrivato a novembre 2017 contro le Fiji). Per l’formazione tipo: torna in campo nel XV titolare Michele Campagnaro, a lungo fermo per infortunio. Debutto da titolare per Tiziano Pasquali. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA. Foto: Di Cola