LIVE Halep-Stephens | Finale Roland Garros in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in tempo

(Di sabato 9 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladifemminile del2018. Parigi attende la sua regina, oggi è il giorno dellafemminile del. Da una parte Simona, ancora alla ricerca del primo Slam, e dall’altra Sloane, che non aveva mai raggiunto l’ultimo atto sulla terra rossa francese. La rumena si prepara a vivere la sua quarta, terza al, in un Major, ma finora si è sempre fermata sul più bello. Un vero e proprio incubo per la nativa di Costanza. L’americana, invece, torna in unaSlam dopo quella vinta lo scorso anno agli US Open e proprio questo le darà il vantaggio di preparare questa partita con molta più calma e tranquillità.ha perso due set lungo tutto il torneo, all’esordio con Alison Riske e nei quarti con la tedesca Angelique Kerber. In entrambe le circostanze la rumena si è ...