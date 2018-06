Lisa vince e commuove tutti | ' Avevo un tumore al cervello | ecco come sono guarita'

Ora o mai più - Lisa vince e rivela : ‘Avevo un tumore al cervello - la fede mi ha aiutata’ : AnnaLisa Panetta, in arte Lisa, è l’ultima concorrente ad essere presentata da Amadeus nel corso della prima puntata di Ora o mai più (IL VIDEO). Nel video iniziale ripercorre le fasi della sua carriera, poi però nel momento di spiegare come mai è sparita dalle scene arriva la sorpresa, brutta: ha avuto un tumore al cervello. LEGGI: Ora o mai più, Donatella Milani lascia: arriva Francesca Alotta AnnaLisa Panetta, Lisa – la ...

La valtellinese ELisa Desco vince l'edizione 2018 della ResegUp : Da piazza Garibaldi a Lecco in 1200 alla conquista del Resegone. 24km, 3600 m di dislivello totale, caldo, afa, pioggia, fatica per una gara che è già leggenda ResegUp atto nono, cronaca di un successo annunciato. Ad incidere il loro nome nell'albo d'oro il ruandese Jean Baptiste Simukeka e la pimontese Elsa Desco. Come da programma alle 15.30 dalla centralissima via Cavour ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : Lisa Perterer vince di un soffio su Spivey e Lee - quarta Steinhauser - solo settima Betto : La tappa di Cagliari della World Cup di Triathlon 2018 va all’austriaca Lisa Perterer che supera sul filo di lana la statunitense Taylor Spivey e la britannica India Lee. La prova, disputata nella meravigliosa cornice della costa della Sardegna, ha visto tre italiane nelle prime otto posizioni, ma la speranza di casa, Alice Betto, si è fermata solamente in settima posizione. La migliore delle azzurre, infatti, è risultata Verena ...

Lisa Jackson di Apple vince l'Environmental Achievement Award 2018 : Scott Fulton, presidente dell'Environmental Law Institute: Lisa ha esemplificato la leadership, l'innovazione e l'impegno per portare la scienza e lo stato di diritto in ogni fase della sua ...

UNVS : l'arcere ELisa Roner vince il premio come atleta dell'anno : Nel corso della giornata un riconoscimento è stato consegnato dal segretario della sezione trentina Franco Scantaburlo anche a Luigi Jacob, che si è aggiudicato il premio "Una vita per lo sport", per ...

Come vincere i biglietti per il concerto di ELisa a Parigi il 14 maggio : I biglietti per il concerto di Elisa a Parigi sono stati messi in palio. Accanto alla prevendita ufficiale per assistere al live dell'artista di Monfalcone, è stato indetto anche un concorso con il quale sarà possibile vincere due tagliandi d'ingresso per lo spettacolo a Le Trabendo. Il contest è aperto fino al 6 maggio e parteciparvi è molto semplice. Sarà infatti sufficiente compilare il form che si trova a questo link, per provare a ...