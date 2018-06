L' incontro tra Trump e Putin potrebbe avvenire in Austria

Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa The post Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Scontro con Trump al G7 - Macron chiede un incontro tra i leader Ue prima del vertice : Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un incontro oggi con la cancelliera Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e i massimi dirigenti Ue prima dell’inizio del summit G7 in Canada che si annuncia di Scontro con il presidente Usa Donald Trump. ...

Lazio - incontro con Felipe Anderson : Monaco e West Ham alla finestra : incontro - Secondo quanto riferisce Sky Sport , gli agenti di Felipe Anderson , Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci , incontreranno nella giornata di domani la dirigenza del club biancoceleste per ...

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno - infine : L’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla fine si terrà. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che i due leader si vedranno al Capella Hotel dell’isola di Sentosa, a Singapore, The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno, infine appeared first on Il Post.

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Roma-Florenzi - prove di rinnovo : in settimana previsto un incontro tra la società e l’agente del calciatore : L’esterno giallorosso è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, per questo motivo la Roma ha intenzione di blindarlo La Roma e Alessandro Florenzi hanno iniziato a gettare le basi per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2019. L’esterno giallorosso, che piace eccome alla Juventus, è uno dei pilastri della rosa di Eusebio Di Francesco e per questo motivo Monchi non ha nessuna intenzione di farselo ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - l'incontro Savona-Mattarella e le risate tra Salvini e Di Maio : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:03:00 GMT)

Milan-Cagliari - incontro per Locatelli. Tra prestito e recompra : il punto : L'incontro - Come riportato da Sky Sport , in giornata Mirabelli ha incontrato Marcello Carli, ds del Cagliari, per parlare del mediano numero 73. I sardi fanno sul serio, dato che il classe '98 è ...

Singapore si prepara a ospitare l'incontro del secolo tra Trump e Kim : Se finalmente avrà luogo, l'incontro promette di essere uno dei più grandi eventi geopolitici degli ultimi anni e si svolgerà sotto i riflettori di tutto il mondo. Il precedente evento di interesse ...