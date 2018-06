L’incontro con Macron lascia  il “segno” su Trump | le foto della vigorosa stretta di

Come Singapore si sta preparando alL’incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa The post Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare - dalla carriera come autore alL’incontro con Cremonini : “Il primo a credere in me” : OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare, il nuovo album rilasciato venerdì 8 giugno per Warner Music Italy. autore per tanti big della musica italiana, Davide Petrella debutta sul mercato discografico con un album frutto di un lavoro di ricerca ed esperienze derivanti dalla fortunata gavetta nella musica italiana. Il cantautore napoletano definisce Litigare il suo "secondo e primo album", in quanto si tratta di un disco nato ...

Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti - se l'incontro del 12 giugno andrà bene : Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo un incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe, e ha detto che inviterà «certamente» il dittatore nordcoreano Kim Jong-un negli Stati Uniti

Stefania Spampinato di Grey’s Anatomy a Milano - come partecipare alL’incontro pubblico per il finale di stagione : Tornata in Italia dopo la fine delle riprese della serie, l'attrice Stefania Spampinato di Grey's Anatomy a Milano incontrerà il pubblico per un evento speciale, una proiezione in anteprima dell'ultimo episodio della quattordicesima stagione di cui è stata un volto regolare. Interprete di Carina DeLuca, sorella dello specializzando Andrew e ginecologa impegnata in una ricerca sui generis sugli effetti dell'orgasmo, la Spampinato ha debuttato ...

J-Ax per Bulli fuorilegge - L’incontro con gli studenti a Novara contro il bullismo : “Non siate spettatori” : J-Ax per Bulli fuorilegge, un progetto ideato da La Stampa con gli studenti di diversi licei di Novara: mercoledì 6 giugno il rapper è stato ospite della giornata conclusiva del progetto contro il Bullismo, per un'intervista con Luca Dondoni de La Stampa al Pala Dal Lago di Novara, alla presenza di circa 1500 adolescenti. Un'icona e un simbolo di rivalsa, quello di J-Ax per i giovani di oggi: il cantante ha portato la propria testimonianza a ...

“A tu per tu con i grandi dello sport” : L’incontro con la famosa climber britannica Hazel Findlay : Hazel Findlay, climber britannica, ospite da DF Sport Specialist per il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport” Il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport” presenta: “Finding flow”, titolo dell’incontro con la famosa climber britannica Hazel Findlay. La serata, giovedì 14 giugno con inizio alle ore 20.30, si svolgerà nel negozio DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori (Lc) con l’introduzione di Matteo Della Bordella, ...

L'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno - infine : L'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla fine si terrà. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che i due leader si vedranno al Capella Hotel dell'isola di Sentosa, a Singapore,

Si risveglia New Horizons - fra un anno L’incontro con il misterioso Ultima Thule : Dopo aver rivelato i dettagli di Plutone si è addormentata per cinque mesi e adesso dopo il letargo ai confini del Sistema solare, si è risvegliata in grande forma la sonda New Horizons della Nasa, la prima ad aver sorvolato il pianeta nano e le sue lune nel 2015. Dopo aver ripreso le comunicazioni radio con la Terra, la sonda sta cominciando a preparare la sua prossima storica missione, prevista per il Capodanno 2019: l’incontro ravvicinato con ...

Bilderberg - L’incontro a porte chiuse del 2018 è a Torino. Al centro il populismo in Europa : L’anno scorso si è svolto a Chantilly, in Virginia. Ma quest’anno il gruppo Bilderberg ha scelto Torino per il suo consueto incontro annuale, rigorosamente a porte chiuse. L’appuntamento si tiene dal 7 al 10 giugno e i partecipanti saranno 128: due terzi vengono dall’Europa, il resto dall’America del Nord. Il meeting, fondato da Rockfeller nel 1954 che quest’anno arriva alla 66esima edizione, riunisce ministri, ...

Kim Kardashian : le migliori reazioni all'incontro tra la star e Donald Trump : LOL

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta L’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Cottarelli da Mattarella per L’incontro informale. Salvini : «Al voto il prima possibile - ma a luglio ci sono le ferie» : Il premier incaricato alla Camera, dopo il nuovo incontro al Colle col capo dello Stato. Il leader del Carroccio boccia la proposta di Di Maio di riaprire la trattativa sul governo Lega/M5e e punta dritto alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : L’incontro di Paul e Romy : Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Romy, colpo di fulmine! Un nuovo magico incontro è in arrivo negli episodi italiani di Tempesta d’amore! Tra non molto, nelle puntate della soap presto in onda su Rete 4 assisteremo ad un vero e proprio colpo di fulmine che coinvolgerà due dei nuovi personaggi fissi della quattordicesima stagione. E da qui prenderà il via una trama davvero emozionante destinata a farci compagnia per ...

Parigi - L’incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe : “Raccontami come hai salvato il bambino” : Mamoudou Gassama, il migrante originario del Mali che ha salvato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ricevuto il giovane all’Eliseo. L'articolo Parigi, l’incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe: “Raccontami come hai salvato il ...