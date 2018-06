huffingtonpost

: Lidia Bastianich ricorda Anthony Bourdain: 'Nell'ultimo periodo era invecchiato. Deve essere successo qualcosa di t… - HuffPostItalia : Lidia Bastianich ricorda Anthony Bourdain: 'Nell'ultimo periodo era invecchiato. Deve essere successo qualcosa di t… - tourismexpert2 : RT @TurismoMiBACT: A Nicotera il 'Primo Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea' con Lidia Bastianich, testimonial della Cucina Ita… - RadioMeduaMovid : Lidia Bastianich: 'in Calabria genuinità e gusto per attirare sempre più' -

(Di sabato 9 giugno 2018) "lo avevo trovato terribilmente. Fisicamente, intendo. Era come se sul suo viso fossero apparsi improvvisamente tutti gli anni che aveva".così il suo amico, suicidatosi all'età di 61 anni, in un'intervista de Il Corriere della Sera.La chef viene intercettata dal giornalista del Corriere non appena scesa dal palco di un convegno in Calabria."si è suicidato? Non ci credo. Non è da lui. ... Impiccato? Ma perché? Lui ea uno che a cadere ci era abituato. Eppure, si era rialzato tante volte".Evidentemente sconvolta dalla notizia,parla della profonda amicizia che la legava al grande chef e racconta particolari della sua vita:"Di questa sua capacità di riprendersi, superare le difficoltà, se ne faceva un vanto. Se ha deciso di non provarci più ...