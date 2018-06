Lega e M5S | dopo il contratto di governo quello di desistenza | non oscuriamoci i ministri 

La crepa tra M5s e Lega : Roma. “C’è il rischio che ci trasformiamo tutti in meri esecutori”, diceva Carla Ruocco, “così si bestemmia il sogno di democrazia orizzontale di Casaleggio”, mormorava Andrea Colletti. E nelle loro conversazioni private, al telefono, nei corridoi della Camera e di Palazzo Madama, i deputati e i sen

Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - ultime notizie verso i risultati : sfida M5s-Lega sui sindaci : Elezioni Comunali 2018, ultime notizie Amministrative: il rebus alleanza-scontro tra M5s e Lega, insieme al Governo divisi alle urne. Tutte le curiosità dei 761 Comuni al voto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 04:59:00 GMT)

Martina a M5S-Lega : responsabilità - no Fb : 20.29 "Cinque Stelle e Lega, che sono al governo, continuano a fare promesse da campagna elettorale. Ma adesso hanno grandi responsabilità, la smettano col promettere tutto a tutti, anche perché così aumentano l'instabilità". Così il segretario del Pd Martina. A Salvini suggerisce di preoccuparsi di meno delle dirette Facebook e di più delle scelte da fare. Al premier Conte: "Valutare i dazi Usa? Se fosse un avvocato delle nostre imprese ...

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Governo : Martina - promesse M5S-Lega aumentano instabilità : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Governo, Cinque Stelle e Lega smettano di promettere tutto a tutti. Così aumenta l’instabilità. E a pagarne i costi rischiano di esser gli italiani. #spread”. Lo scrive il segretario reggente Maurizio Martina del Pd. L'articolo Governo: Martina, promesse M5S-Lega aumentano instabilità sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Martina - promesse M5S-Lega aumentano instabilità : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Governo, Cinque Stelle e Lega smettano di promettere tutto a tutti. Così aumenta l’instabilità. E a pagarne i costi rischiano di esser gli italiani. #spread”. Lo scrive il segretario reggente Maurizio Martina del Pd. L'articolo Governo: Martina, promesse M5S-Lega aumentano instabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

M5s-Lega - nel governo Conte nove ministri hanno incarichi in aziende. Ed è l’esecutivo del ricambio politico da record : Ottantanove giorni per avere di nuovo un governo e tre mesi, a decorrere dalla data del giuramento, per comunicare all’Antitrust attività patrimoniali e partecipazioni azionarie. Questo è il tempo a disposizione dei 18 ministri. E da dichiarare ce n’è. Otto di loro, oltre allo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte, hanno collegamenti con aziende private. Nel report ‘governo Conte e maggioranza giallo-verde’ l’osservatorio politico ...

GOVERNO M5S-Lega ULTIME NOTIZIE/ Pd - Prodi : "Esecutivo di destra. Renzi è di sinistra? Ah sì?" : GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE: esordio internazionale per il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Premier Conte al G7 in Canada - Salvini detta la linea sui dazi : Governo M5s-Lega ultime notizie: esordio internazionale per il Premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Lega e M5S in equilibrio tra voglia di Russia e fedeltà all’America : «È solo questione di tempo e si dovrà rivedere l’impianto sanzionatorio». Ne sono certi, tra le file della maggioranza Lega-Cinque Stelle. La questione sanzioni alla Russia è vitale per loro. «Nelle discussioni con i ministri di area tecnica abbiamo cercato di spiegarglielo: per noi ha un’importanza elettorale fondamentale – spiegano nella Lega – p...

Sondaggi elettorali politici : Lega incalza M5S - crolla Forza Italia : Dopo il via libera al Governo targato M5S-Lega, giungono altri Sondaggi politici da parte degli istituti demoscopici. A distanza di tempo dalle elezioni dello scorso mese di marzo, quali partiti saranno riusciti a rafForzarsi? IPSOS ci mostra un quadro della situazione attuale, in cui le due forze al comando si dividono anche la maggior parte delle intenzioni di voto degli Italiani [VIDEO]. Praticamente 2 cittadini su 3 sono dalla parte di ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : PD e Lega in discesa - bene M5S : L’Italia ha un nuovo Governo. A capo dell’esecutivo troviamo Giuseppe Conte. Il neo Premier ha tenuto il discorso in Parlamento nei giorni scorsi, con l’istituto DEMOPOLIS che ha interpellato gli italiani facendo alcune domande proprio sul professore. Il 46% degli intervistati ha dichiarato di vedere positivamente Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio, mentre il 29% giudica negativamente. Il restante 25% è più cauto nell’esprimere ...

Consigliera lascia M5S : 'L'alleanza con la Lega è un tradimento' : E quella del partner con cui questa alleanza è stata fatta: 'Andiamo a governare - ha scritto - con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura per ...

Fabio Fazio - la fine di un'era. Con Lega e M5s addio alla Rai - la Dago-bomba sull'amico del Pd : In Rai sta per finire un'era. Non è solo quella del Pd , durata 5 anni, ma pure quella di Fabio Fazio . Il conduttore di Che tempo che fa , che traslocando da Raitre a Raiuno ha sancito il proprio ...