LeBron James si libera dei Cavs? Embiid non perde tempo | il tweet è inequivocabile FOTO

LeBron James si libera dei Cavs? Embiid non perde tempo : il tweet è inqeuivocabile [FOTO] : Dopo gara-4 delle Finals NBA, Joel Embiid non ha perso tempo provando subito a convincere LeBron James a trasferirsi ai Sixers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Per LeBron adesso è tempo di ...

LeBron James rivela : 'Ho giocato con la mano rotta. Futuro? Non ho deciso' : ROMA - Gara 4 delle finali NBA vinte questa notte dai Golden State Warriors potrebbe essere stata l'ultima partita giocata in maglia Cavaliers da LeBron James che alla conferenza stampa di fine ...

Nba : LeBron James - futuro?Devo decidere : ANSA, - ROMA, 9 GIU - Quella della notte scorsa potrebbe essere stata l'ultima gara di LeBron James con la maglia n.23 dei Cleveland Cavaliers. Il tabellino del 'Re' di gara-4 delle finali Nba, vinta ...

LeBron James parla del suo futuro : “deciderò con la mia famiglia. In passato ho scelto giocatori di maggior talento…” : Dopo la sconfitta in gara-4 delle Finals NBA, LeBron James è tornato a parlare del suo futuro, soffermandosi sul precedente addio ai Cleveland Cavaliers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Per ...

Finals NBA – LeBron James si complimenta con gli Warriors ed esce dal campo : tripudio da parte del pubblico [VIDEO] : Grande gesto di sportività di LeBron James nel finale di gara-4: con la partita che si avviava verso la fine, il Re si è complimentato con tutti gli Warriors nel tripudio della Quicken Loans Arena Ieri notte i Golden State Warriors hanno bissato quanto fatto lo scorso anno, confermandosi Campioni NBA. Kevin Durant e compagni hanno vinto anche gara-4, superando per 85-108 i Cleveland Cavaliers e portandosi a casa il loro terzo anello negli ultimi ...

Finals NBA – LeBron James ha giocato le ultime 3 partite con un infortunio : pazzesco retroscena dopo gara-1 : LeBron James ha giocato le ultime 3 gare delle Finals NBA con un infortunio alla mano: clamoroso retroscena rivelato dal numero 23 dei Cleveland Cavaliers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. ...

NBA - LeBron James : "Il futuro? Ora non lo so - ma voglio giocare per il titolo e aver talento attorno a me" : Per cui penso di restare nel mondo della pallacanestro in qualche modo, magari da consulente o magari seguendo semplicemente i miei due figli che giocano". Ma per quello c'è tempo, dal 1 luglio si ...

NBA Finals - LeBron James : "Ho giocato le ultime tre partite con una mano rotta" : Con la fine della sua stagione e probabilmente della sua carriera in Ohio, LeBron James non smette di fare notizia. Prima ancora di andare in conferenza stampa, si è sparsa una notizia che in qualche ...

Mercato NBA – LeBron James scarica i Cavs - pronto il nuovo addio : manca il talento per battere questi Warriors : LeBron James infiamma il Mercato NBA con delle dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi: il ‘Re’ sottolinea il gap di talento fra Cavs e Warriors, in estate sarà addio Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con l’anello che per il secondo anno consecutivo prende la via di Oakland, LeBron James ha fatto il punto della situazione in casa Cleveland Cavaliers. Dopo il doppio stravolgimento del roster, prima in estate e poi nel Mercato pre ...

Mercato NBA – In estate LeBron James parlerà con 4 top team : ecco le situazioni caso per caso : LeBron James, free agent alla fine della stagione, parlerà con 4 franchigie in particolare per decidere il suo futuro nella lega Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con l’anello che per il secondo anno consecutivo prende la via di Oakland, LeBron James studia attentamente tutte le ipotesi legate al suo futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in estate e potrà ascoltare le proposte di tutte le franchigie che saranno interessate ad inserirlo nei loro progetti. ...

Finals NBA – Il rimpianto di LeBron James : “Wade ci sarebbe servito nei Playoff” : LeBron James ha sottolineato la mancanza di Dwyane Wade in questi Playoff: l’esperienza del numero 3, scambiato poco prima della trade deadline, sarebbe tornata utile ai Cavs Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con una squadra rivoluzionata in estate e poi ribaltata nuovamente poco prima della trade deadline, LeBron James si ritrova con un supporting cast che manca dell’esperienza necessaria per sostenere la pressione delle Finals contro un superteam ...

NBA - LeBron James prepara il secondo addio a Cleveland? Ecco le parole incriminate : CLEVELAND, OHIO — Alla vigilia di quella che potrebbe essere l'ultima partita della sua stagione, le parole rilasciate da LeBron James in conferenza stampa non sono passate inosservate. Pur cercando ...

Finals NBA – LeBron James esalta il talento di Durant : “é un assassino - ha fatto la differenza” : Dopo la sconfitta in gara-3 LeBron James ha esaltato il talento di Kevin Durant definendolo letale e decisivo per il successo degli Warriors Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é riuscita ad arginare gli Warriors trascinati ...

LeBron James : 'Contro questi Warriors vietato sbagliare : mi ricordano i San Antonio Spurs' : CLEVELAND — J.R. Smith la fa semplice, ma semplice non è. Cleveland si ritrova — per il secondo anno consecutivo — sotto 0-3 in finale NBA, uno svantaggio che nessuno ha mai rimontato. "Ma siamo ...