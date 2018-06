Le reti da pesca diventano capi d’abbigliamento con Ocean is My Home di Save the Duck

sportfair

: RT @TgrSardegna: Tanta plastica, reti da pesca, buste, pali da ombrellone e perfino il paraurti di un’automobile. Una montagna di #rifiuti… - StellaSirio60 : RT @TgrSardegna: Tanta plastica, reti da pesca, buste, pali da ombrellone e perfino il paraurti di un’automobile. Una montagna di #rifiuti… - HoboStuffShop : Lo sapevate che per fare una giacca ci vogliono 100 bottigliette di plastica, per fare una maglietta circa 100 gram… - SadesignIt : #giornatamondialedeglioceani Scegli la borsa realizzata riciclando le reti da pesca gettate nel mare. Scopri di p… -

(Di sabato 9 giugno 2018)thepresentais My, la linea prodotta con tessuti provenienti dadariciclate in sostegno di Surfrider Foundation Europe Con la stagione Spring Summer 2019the, il brand 100% animal friendly, introduce sul mercato la nuova lineaIS MY. Proprio in occasione della Giornata Mondiale degli, il brand ha deciso di realizzare una collezione amica dell’ambiente. Il mondo della moda cerca sempre di stare al passo coi tempi e così ha fatto anchethe. La linea è contraddistinta da un nuovo logo azzurro che richiama i colori dell’o. Infatti, sotto il claim “We clean the”,Thesi è impegnata a sostenere Surfrider Foundation Europe, un’associazione internazionale che si adopera ogni giorno per la salvaguardia dei mari e la pulizia delle spiagge. Per ogni capo della collezioneIS MYThe ...