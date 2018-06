Le proposte di Prioritalia per il rilancio del Paese : Milano, 9 giu. – (AdnKronos) – Trasformazione digitale, inclusione e territori, welfare, demografia e patto tra generazioni. Sono questi i temi dibattuti al Meeting Prioritalia 2018 dal titolo Costruire un patto generazionale nell’economia dell’innovazione e delle competenze. Oltre 70 persone tra manager e leader sociali e d’impresa hanno lavorato in appositi gruppi per sviluppare proposte che sono state presentate ...