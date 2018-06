Italia-Portogallo femminile 3-0 : le Azzurre volano al Mondiale : Vince e festeggia l'Italia femminile di Milena Bertolini, che batte il Portogallo e si qualifica per i Mondiali di Francia. Per le azzurre arriva l'ennesimo successo, il settimo in altrettante partite ...

Calcio femminile : ITALIA IN PARADISO! Magiche Azzurre - volano ai Mondiali 2019 dopo 20 anni! : L’ITALIA è in PARADISO! Le azzurre realizzano il sogno e conquistano la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia dopo 20 anni. La squadra di Milena Bertolini si è imposta 3-0 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze contro il Portogallo. Un match dominato dalla nostra squadra coi gol che portano la firma di Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea. Un sogno che si realizza, fatto di 7 vittorie in altrettanti ...