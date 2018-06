Le aziende che delocalizzano vanno fermate

Nasce 'Cuore caprino' - marchio che unisce otto aziende Fvg : "Il settore caprino in Friuli Venezia Giulia è sempre stato in seconda, terza posizione, nonostante sia tra i più vecchi del mondo'. Oggi con il marchio si prende la sua 'rivincita'. 'A oggi Cuore ...

Intelligenza Artificiale - che cos'è e perché trasformerà le aziende - Economyup : John McCarthy , docente del Computer Science Department della Harvard University , la definisce "la scienza di creare ed ingegnerizzare macchine intelligenti e in particolar modo programmi ...

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook, condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi: ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg, spuntano Huawei, Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Il sindaco : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider' Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Bologna - il sindaco Merola : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider'. Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Rider - il sindaco Merola : ‘Boicottate aziende che sfruttano’. I fattorini : ‘Costringiamo a firmare contratto chi non l’ha fatto’ : “Boicottate Deliveroo, Foodora e company.”. Nel giorno della firma della prima carta dei diritti dei Riders, voluta dal Comune di Bologna per tutelare i ciclofattorini, il sindaco Virginio Merola attacca i colossi della consegna del cibo a domicilio che hanno disertato la firma della carta, in tutto cinque su sette. In realtà ad aderire al documento che introduce alcuni diritti-base come l’equo compenso orario,il diritto di non scendere in ...

Cosa succede ora alle aziende europee che fanno affari in Iran? : Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano la situazione si è complicata, e per l'UE non sono buone notizie The post Cosa succede ora alle aziende europee che fanno affari in Iran? appeared first on Il Post.

Imprese : scacchi 'insegnano' strategie e tattiche ad aziende : Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Non solo un gioco intricato e difficile, quello degli scacchi; non solo uno sport mentale, ma anche una metafora da sfruttare e sviluppare a livello aziendale per rimanere al passo con i tempi. Le strategie e le tattiche utilizzate per dare 'scacco matto' al Re avversario

GDPR e privacy : anche le aziende extraeuropee sono obbligate ad adeguarsi. Quali proposte e strategie avranno adottato Microsoft e le concorrenti? : GDPR e privacy sono le parole d’ordine di questo mese, poiché il nuovo regolamento comunitario sta per attuarsi, a cominciare dal prossimo 25 maggio. E il settore tecnologico è in fermento, proprio per garantire appieno la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei. Infatti, a decorrere dal 25 maggio 2018, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, è direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data ...

Registrare un logo. Crescono le aziende italiane che valorizzano il brand : In un mondo sempre più globale comunicare non è affatto semplice e scontato. Non è sufficiente fare pubblicità, serve una

Inquinamento - smog e riscaldamento globale : l’Italia sotto procedura di infrazione - ma ci sono aziende che fanno la loro parte : L’accordo di Parigi sul clima – spesso richiamato dalla cronaca, sottoscritto nel dicembre 2015 dall’amministrazione Obama e da altri 195 Paesi del mondo – è il più importante trattato concluso negli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale riducendo sensibilmente le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Ma l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2030 appare ...

La Commissione UE promette tutele per le aziende che investono in Iran : Teleborsa, - La Commissione Europea lavorerà per proteggere gli interessi delle società UE che investono in Iran . Lo ha assicurato l'Esecutivo comunitario al termine del meeting informale dei leader ...

La Commissione UE promette tutele per le aziende che investono in Iran : La Commissione Europea lavorerà per proteggere gli interessi delle società UE che investono in Iran . Lo ha assicurato l'Esecutivo comunitario al termine del meeting informale dei leader UE di Sofia ...

aziende zootecniche multate dai cc Forestali - non rispettavano benessere animali : L'Aquila - Alcune Aziende non hanno rispettato le norme sul benessere degli animali, imposte dall’Unione Europea, nell’ambito dei controlli di Polizia Veterinaria sulla corretta detenzione degli animali da reddito e da compagnia, nonché sull’attuazione del piano nazionale dell’anemia infettiva degli equini, per i quali la normativa vigente dispone la profilassi obbligatoria, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel di ...