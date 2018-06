: #News #Lavrov:mai voluto tornare al G8. Ok G20 - CyberNewsH24 : #News #Lavrov:mai voluto tornare al G8. Ok G20 - NotizieIN : Lavrov:mai voluto tornare al G8. Ok G20 - TelevideoRai101 : Lavrov:mai voluto tornare al G8. Ok G20 -

La Russia non vuolea far parte del G8. E' soddisfatta del formato G20. A dirlo è il ministro russo,dopo l'appello di Trump di reintegrare Mosca La proposta non è stata accolta da Regno Unito, Francia e Germania. Non abbiamo "mai chiesto di ri" nel G8, ridiventato G7 dopo la sospensione della sua partecipazione a seguito dell'annessione della penisola della Crimea nel 2014, ha detto. "In seno al G20, gli ultimatum non funzionano e voi avete bisogno di arrivare a degli accordi", ha sottolineato.(Di sabato 9 giugno 2018)