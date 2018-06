Lavoro : Furlan - ha ragione Saviano - al sud schiavismo in distretti agricoli (2) : (AdnKronos) – Furlan ricorda che ‘molti immigrati pagano i ‘caporali’ per essere sfruttati, fanno dei lavori che per gli italiani non hanno valore. La politica discute e si divide se è giusto o meno fermare o limitare gli sbarchi, ma nello stesso tempo c’è chi fa profitti sulla pelle di queste persone, usandole come schiavi”. “Questa è oggi la realtà. Ecco perché dobbiamo uscire da questa ...

Lavoro : Furlan - ha ragione Saviano - al sud schiavismo in distretti agricoli : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – ‘Il racconto lucido di Roberto Saviano sulla condizione davvero esplosiva che si è creata nei distretti agricoli del nostro paese, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, deve chiamarci tutti ad una mobilitazione delle coscienze”. è quanto sottolinea oggi su ‘la Repubblica” in una lettera aperta la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan .”Sono anni che il sindacato ...

Confindustria - Furlan : "Lavoro - sviluppo - crescita tornano giustamente al centro" : "Una bellissima relazione che condivido quasi totalmente" . Così Anna Maria Furlan, leader della CISL , ha commentato la relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea ...

Istat : Furlan - più difficili crescita e Lavoro senza grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita, l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...

Primo maggio - Furlan : “Basta morire di Lavoro - appello a Paese” : Primo maggio, Furlan: “Basta morire di lavoro, appello a Paese” A Prato sindacati riuniti per il corteo dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro Continua a leggere

Camusso : Paese non merita voto in autunno. E con Barbagallo e Furlan chiede più sicurezza sul Lavoro : "Nonostante tanta tecnologia, non la si usa per creare le condizioni di sicurezza" spiega la segretaria della Cgil. Barbagallo: "siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 perchè si mette al primo posto il profitto" , Furlan: servono più investimenti, prevenzione e controlli

Governo - Furlan : mettere al centro la crescita e il Lavoro : Roma, 5 apr. , askanews, Al nuovo Governo, 'qualsiasi Governo sarà', la Cisl chiederà di 'mettere al centro la crescita', che significa 'poter dare risposte e creare condizioni di sviluppo in tutto il ...