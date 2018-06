Lavoro | Furlan | ha ragione Saviano | al sud schiavismo in distretti agricoli 2

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) (AdnKronos) –ricorda che ‘molti immigrati pagano i ‘caporali’ per essere sfruttati, fanno dei lavori che per gli italiani non hanno valore. La politica discute e si divide se è giusto o meno fermare o limitare gli sbarchi, ma nello stesso tempo c’è chi fa profitti sulla pelle di queste persone, usandole come schiavi”. “Questa è oggi la realtà. Ecco perché dobbiamo uscire da questa ‘gabbia’ omertosa, politica e culturale, lavorare insieme per garantire agli immigrati che si trovano e lavorano in Italia permessi di soggiorno, alloggi civili, tutele contrattuali e lavori dignitosi. Questo dobbiamo fare e non solo perchè siamo un paese di ex migranti o caritatevole. Ma perchè solo così una parte importante della nostra economia può sopravvivere. Per questo il 15 giugno i sindacati di categoria del settore agroalimentare hanno ...