Lavoro | domani alla Scala l' ' Ambrogino delle imprese' 2

Lavoro : domani alla Scala l''Ambrogino delle imprese' : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Ai nastri di partenza l"Ambrogino delle imprese'. Sarà domenica 10 giugno dalle ore 9, la prima edizione del Premio 'Impresa e Lavoro', al Teatro alla Scala per imprese e lavoratori di Milano e Lodi. Seguirà per Monza una premiazione, domenica 1 luglio dalle ore 10, alla

**Governo : Conte - domani Camera e poi inizia davvero Lavoro per il Paese** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il #governodelcambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato. domani si prosegue alla Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Conte, domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Conte - domani la fiducia. Ecco i temi del discorso : flat tax - Lavoro e Europa : E non è un caso se oggi il Presidente del Consiglio ha chianmato al telefono Federica Mogherini , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente ...

Conte al Lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Governo Lega-M5S : domani al Colle Interni a Salvini - Lavoro a Di Maio : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'intesa in realtà non sia del tutto ...

Lavoro : domani 2a edizione D-Day master accreditati Asfor : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – E’ in programma domani la 2a edizione dell’evento D-Day master accreditati Asfor, l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale un evento collettivo e diffuso sull’intero territorio nazionale. Nella giornata di venerdì, i 40 master accreditati Asfor e le istituzioni formative che li progettano e realizzano attivano iniziative locali, in una sorta di presentazione corale e ...

