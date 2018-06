L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store

Google ha pubblicato L’app di Google Lens nel Play Store : Scarica ora Google Lens, l'app collegamento presente sul Play Store che permette di avviare con un semplice tap l'applicazione di Lens per identificare gli oggetti semplicemente fotografandoli, per selezionare testo "stampato", barcode e molto altro! L'articolo Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google testa alcune modifiche grafiche per L'app YouTube : Il team degli sviluppatori di YouTube sta testando una nuova versione dell'app con la quale è stata implementata qualche modifica alla schermata iniziale

NelL'app Google beta 8.6 appare il nome in codice "Dragonglass" - oltre ad alcune novità : L'App Google 8.6 beta aggiunge alcune novità e tra il codice spunta il nome in codice Dragonglass: cosa sarà mai questa citazione a Il Trono di Spade?

Google Lens pianifica l'espansione - ed è già integrato nelL'app fotocamera di Sony Xperia XZ2 - XZ2 Compact e XZ2 Premium : Tramite un aggiornamento all'app Google di queste ore, Sony ha già mandato a regime Google Lens sulla fotocamera stock della più recente linea di flagship

Microsoft dismette L'app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione "Musica" del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po' obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l'ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...

Il Google Play Store è stato molto meno redditizio delL'app Store nel Q1 2018 : Secondo una recente ricerca, il Play Store di Google ha prodotto entrate nette per dispositivo 10 volte inferiori rispetto a quelle dell'App Store nel Q1 2018.

L'app Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria : C'è voluto tempo, molto tempo a essere sinceri, ma alla fine la schermata con promemoria è arrivata all'interno dell'applicazione Google Home e quindi i promemoria possono essere gestiti facilmente in pochi clic da qui.

Google lancerà L'app Lookout per aiutare le persone con problemi alla vista : Al Google I/O 2018, Big G ha annunciato l'intenzione di lanciare sul Play Store la nuova app Lookout, pensata per aiutare le persone con problemi alla vista. Lookout è stata progettata per essere utilizzata su uno smartphone Android indossato o intorno al collo oppure nel taschino della maglietta, per individuare gli oggetti circostanti tramite la fotocamera ed interagire a voce con l'utente.

Il widget "At a glance" compare nella versione stabile delL'app Google : Il widget "At a glance" è ora disponibile in beta all'interno della versione stabile di App Google per tutti gli smartphone con almeno Android 7.0 Nougat: per averlo aggiornate App Google alla versione 8.1.12.

Google potrebbe rinnovare L'app One Today : Tra le novità che il colosso di Mountain View potrebbe annunciare la prossima settimana vi è anche un rinnovamento dell'applicazione One Today by Google

L'app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P : Con la prossima release di Android Auto per i device basati sul sistema operativo mobile di Apple Google offrirà una "nuovissima esperienza multimediale"

L'app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare : Mishaal Tahman, editore di XDA Developers, ci anticipa una nuova funzionalità che dovrebbe essere a breve implementata dagli sviluppatori di Google Telefono

"At a glance" è disponibile per tutti con L'app Google 8.1 beta : "At a glance" disponibile nella versione 8.1 della beta di Google app sugli tutti gli ultimi telefoni con Android 7.0 o superiore!