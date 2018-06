Lamezia Terme | lampione cade in centro | nessun ferito

Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...

Viaggi & Turismo - Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...

Circa 800 i pazienti talassemici in Calabria : Lamezia Terme ospita “La ricetta della felicità” : “La ricetta della felicità – gli ingredienti per vivere bene con la talassemia” è l’iniziativa che sabato 19 maggio riunirà al T Hotel di Lamezia specialisti, associazioni pazienti e istituzioni per una giornata di confronto e informazione sulla patologia, promosso da Novartis. La talassemia è una condizione cronica che ad oggi interessa Circa 800 persone in Calabria e 7000 in Italia[1], con particolare diffusione nelle aree ...

Lamezia Terme - sgominato giro di droga : otto arresti : Lamezia Terme, sgominato giro di droga: otto arresti Lamezia Terme, sgominato giro di droga: otto arresti Continua a leggere L'articolo Lamezia Terme, sgominato giro di droga: otto arresti proviene da NewsGo.

Lamezia Terme - venti ultras del Catania arrestati per aggressione a 4 professori : li avevano scambiati per tifosi del Siracusa : Li hanno puntati sul traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. Li hanno inseguiti in autostrada. E una volta arrivati vicino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno dato fuoco alla loro auto con un fumogeno, li hanno picchiati e infine rapinati. Tutto perché pensavano che fossero i tifosi rivali del Siracusa. In realtà, come hanno rivelato gli inquirenti, si trattava di quattro docenti reggini diretti a Cosenza per un corso di ...