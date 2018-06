huffingtonpost

: Oggi su #Democratica: La piazza della Repubblica contro il caos sfascista; La follia dell’uscita dall’Euro;… - pdnetwork : Oggi su #Democratica: La piazza della Repubblica contro il caos sfascista; La follia dell’uscita dall’Euro;… - GiulioGasparini : RT @MPenikas: HuffPost: 'L'Alleanza gialloverde costruirà un regime' - MPenikas : HuffPost: 'L'Alleanza gialloverde costruirà un regime' -

(Di sabato 9 giugno 2018) "Bisogna cercare di sottrarsi all'aria del tempo, cioè all'idea di prendere quello che passa il convento. Bisognerebbe evadere da una serie di prigioni che non consentono le interpretazioni politiche: come se tutto fosse riconducibile alla sola questione che 'non si può parlare del governo prima che faccia le cose'. Questa è l'eutanasia della politica: è la prima 'prigione' in cui oggi ci troviamo. Come se la cultura del fare fosse interamente sostitutiva del pensare, del costruire progetti, mi permetta la parola: costruire 'ideologia' ma anche un programma con la P maiuscola".Fausto Bertinotti non nasconde gli "errori" della sua sinistra. Ma rivendica al tempo stesso il diritto di scandagliare questo tempo presente che sfugge ad ogni categoria "conosciuta fin qui". E' un diritto di tutti, sottintende l'ex presidente della Camera e segretario di Rifondazione ...