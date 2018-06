La versione del Cremlino

Arriva la Coca Cola Clear : la versione trasparente della bibita più nota al mondo : Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota al mondo La Coca Cola diventa trasparente, con una nuova ricetta il gruppo statunitense ha deciso di lanciare sul mercato la nuova bibita eliminando il suo caratteristico colore e facendola diventare completamente trasparente. Il debutto sarà in Giappone nei prossimi giorni ma al […] L'articolo Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota ...

La conversione del ministro Savona : rafforzare il mercato comune e l'euro : Il mio collega al MIT di Cambridge, George Akerlof, ha vinto il Premio Nobel dell'economia principalmente per aver scritto nel 1970 un saggio breve sull'argomento , The market of Lemons, . Le frodi ...

Hitman 2 : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Warner Bros e IO Interactive hanno lanciato la pagina ufficiale Steam per Hitman 2, il nuovo capitolo della serie annunciato ieri, rivelando i requisiti ufficiali per PC. Come riporta DSOGaming, secondo le specifiche PC, i giocatori avranno bisogno almeno di un processore Intel Core i5-2500K o di una CPU AMD Phenom II X4 940 con 8GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 660 o una AMD Radeon HD 7870.IO Interactive consiglia Intel CPU Core i7 3770 o AMD ...

Ilva - Beppe Grillo : “Nessuno ha mai pensato di chiuderla. Riconversione e bonifica come nel bacino della Ruhr” : Non spegnerla, ma riconvertirla facendone una nuova Ruhr così che “il cielo sopra l’Ilva torni sempre più blu”. Beppe Grillo lancia dal suo blog un’idea per ‘ripensare’ Taranto e superare l’era del siderurgico, uno dei dossier più caldi che il neo-ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, dovrà trattare nelle prossime settimane e per il quale ha già ricevuto una richiesta di incontro urgente dai ...

Ilva - Grillo : “Chiuderla? Nessuno lo ha mai pensato. Riconversione con i fondi europei” e cita l’esempio della Ruhr : “Si parla di chiudere l’Ilva ma Nessuno lo ha mai pensato”. Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, rimandando ad un post pubblicato sul suo blog. “Il bacino del Ruhr è un esempio da emulare. 4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali fluviali; 1.400 km di autostrade e tangenziali). E’ la carta d’identità del “Bacino della Ruhr”, in Germania, l’area finita di ...

Gasdotto Tap - ministro dell’Ambiente Costa : “Opera inutile - sarà revisionata”. E sull’Ilva : “Riconversione economica” : Il Gasdotto Tap, visti “i consumi di gas in calo in Italia”, oggi è un’opera “inutile” che verrà “revisionata”, come prevede il contratto di programma del governo M5s-Lega. Il neo ministro dell’Ambiente Sergio Costa non tarda a far sapere quale sarà la sua strategia sul Trans Adriatic Pipeline, il Gasdotto che deve portare il gas dall’Azerbaigian in Italia dal 2020 passando attraverso il mare Adriatico e approdando a Melendugno, nel ...

Windows Collaboration Displays : anche gli OEM potranno presentare la loro versione del Surface Hub : Uno dei principali obiettivi della gamma Surface, se non il principale in assoluto, consiste nel fungere da esempio per gli OEM, i quali producono diverse versioni dei device garantendo un mercato con tanti prodotti dalle caratteristiche e soprattutto dai costi differenti. Questa “filosofia” è stata già applicata ai 2-in-1, ai laptop, ai convertibili e agli all-in-one; adesso è arrivato il turno di pensare anche alla categoria degli ...

MasterChef All Stars prima della versione classica e al posto della Celebrity. Novità in giuria : MasterChef All Stars Quanto vi avevamo annunciato la scorsa settimana, è ormai ufficiale: nella prossima stagione MasterChef tornerà non soltanto con la sua ottava edizione (che vedrà l’arrivo del nuovo giudice Giorgio Locatelli al posto di Antonia Klugmann) ma anche con la prima dedicata alle vecchie glorie, che vedrà nuovamente ai fornelli i concorrenti più interessanti delle passate edizioni. MasterChef All Stars è la vera Novità ...

SAN GIOVANNI - BIMBA DI 3 ANNI CON SPAGO ATTORNO AL COLLO/ Roma - la versione della mamma : era da sola e... : San GIOVANNI, BIMBA di 3 ANNI con SPAGO ATTORNO al COLLO. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:33:00 GMT)

“2001 : Odissea nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

Sindaco di Terni / Le sfide del futuro tra riconversione industriale - ambiente - economia circolare e smart city : ... come la difesa del lavoro, ma che cominciavano a guardare con grande attenzione anche al mondo dell'impresa. Fu fatta una grande conferenza economica che fu gestita da me, come Sindaco, e dall'...

Plume di Irama in versione Deluxe con gadget esclusivi e l’accesso prioritario ai firmacopie : i dettagli : Il nuovo album Plume di Irama disponibile in versione Deluxe, a tiratura limitata: il disco sarà acquistabile in una versione speciale contenente alcuni gadget esclusivi! All'interno del cofanetto Deluxe, oltre naturalmente alla versione fisica del disco con le 7 tracce, vi saranno un booklet fotografico di 32 pagine con foto esclusive, il libricino con i testi delle canzoni di Irama e una piuma di colore diverso per ogni copia, simbolo con ...