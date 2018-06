La storia della pallavolo un fenomeno sociale della Modena capitale

Governo - Gomez : “E’ il più di destra della storia? Nel ’94 chiamavamo Berlusconi ‘Cavaliere Nero’. E c’erano An e Lega” : “C’è chi definisce il Governo Conte l’esecutivo più di destra della storia repubblicana? Io mi ricordo che nel ’94 avevamo Alleanza Nazionale, che era appena uscita dal Msi, e la Lega, che nei confronti dei cittadini meridionali diceva le stesse cose che ora pronuncia sugli immigrati. E Berlusconi lo chiamavamo ‘Il Cavaliere nero’“. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ ...

Jurassic World – Il regno distrutto - ecco il primo blockbuster animalista della storia : Meglio un dinosauro un po’ selvaggio oggi che un uomo un troppo cattivo domani. Jurassic World – Il regno distrutto, l’ultimo capitolo del ricco franchise nato dalla penna di Michael Crichton nel 1990, è forse il primo blockbuster animalista della storia. Pterodattili, triceratopi e tirannosauri non sono più minacce totalizzanti modello Squalo di Spielberg ma sostituiscono nel cuore dello spettatore Lassie e Babe maialino coraggioso. Sì, perché ...

Il paese che brancola sul ciglio della propria storia : Milano. Bisogna essere "testardamente ciechi" per non accorgersi che il cambiamento, quella ideologia della discontinuità che tutto ribalta e nulla assesta, ha nomi, facce, consenso, "persone reali" ...

Belen e Iannone in crisi. Ecco i retroscena sulla fine della loro storia : Sono diversi giorni che si parla della presunta fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e, se fino a questo momento le motivazioni erano sconosciute, ora sembra essere arrivata ...

Via della Transumanza Anzio-Jenne : cultura - storia - tradizioni e turismo in un progetto di grande valore : L’Amministrazione di Anzio, quella di Nettuno, quella dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruni, sono alcuni dei partecipanti, dell’incontro svoltosi domenica scorsa nel Comune di Jenne, per discutere del progetto “Via della Transumanza Anzio – Jenne“, l’iniziativa per istituzionalizzare un percorso che ha una tradizione lunghissima, che non può essere persa. Il protocollo prevede di valorizzare il percorso che un ...

Sintesi per punti dell'assemblea degli azionisti più dura della storia di Tesla : Per Tesla e per i suoi investitori arrivano buone notizie dall'assemblea degli azionisti. In questo mese, la società si gioca molto perché ha fissato a giugno il traguardo, già più volte rimandato, ...

Da prostituta a «dama» della regina Elisabetta. La storia di Catherine Healy : Era una delle ultime cose che Catherine Healy, 62 anni, di professione prima maestra elementare e poi prostituta, si sarebbe aspettata. Così la neozelandese è rimasta del tutto stupita quando è stato onorata col titolo di «Dame Companion» dell’Ordine al Merito della Nuova Zelanda, nell’ambito delle celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta, che ogni anno stila una lista di cittadini del Commonwealth che si sono distinti per ...

I 7 più grandi scandali nella storia della tecnologia : Con trilioni di dollari in ballo e la possibilità di ottenere l'accesso a persone provenienti da tutto il mondo per guadagno personale o interesse politico, non c'è da sorprendersi. Ma quali sono gli ...

Colpo di fulmine a La prova del cuoco/ Audio - la storia di Manuel : "mi sono innamorato della sua voce" : Colpo di fulmine a La prova del cuoco: Manuel racconta come ha conosciuto quella che da tre anni è la sua attuale compagna ai microfoni di Radio Deejay.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:23:00 GMT)

Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018 : l’edizione più trash della storia e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018. Tutto era scritto ormai da settimane e alla fine è andato tutto come previsto se non fosse che Matteo Gentili anziché secondo sia arrivato terzo lasciando il posto più alto sul podio alla bella Alessia Prete, colei che gli ha rubato il cuore. Previsioni rispettate per il podio ma non per la conduzione e la conduttrice. Barbara d'Urso è riuscita a superare sé stessa e non solo per quello che ...

Grande fratello - si chiude l edizione più trash della storia - TV/Radio - Spettacoli : Uno, il più furbo e intraprendente e senza remore, è diventato strettissimo collaboratore nonché controllore del capo del governo , battute su 'Dal Gf al G7' ne abbiamo?, . E si chiama Rocco Casalino .

Lamborghini Trattori – Tonino Lamborghini e Tiziana Primori raccontano la storia della fabbrica : Tonino Lamborghini e Tiziana Primori raccontano la storia della Lamborghini Trattori Sabato 2 giugno, presso l’Arena di FICO Eatalyworld a Bologna, in occasione della manifestazione “La Repubblica dei Contadini, è stato presentato il nuovo libro “Ferruccio Lamborghini. I Trattori” (ed. Minerva 2018), di Tonino Lamborghini. Tiziana Primori, amministratore delegato di FICO Eataly World, ha intervistato Tonino Lamborghini, presidente del ...

Governo Lega – 5 Stelle : le 48 ore più folli della storia repubblicana : Gay, Ong, immigrati. E poi richieste d'impeachment e selfie repubblicani, tweet e retroscena. Un viaggio spericolato nell'esordio della Terza Repubblica Governo Conte, ecco la lista con tutti i ministri: Salvini all'Interno, Di Maio al Lavoro" Il primo giorno di scuola del Governo"