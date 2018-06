huffingtonpost

: La prima guardia sick con il turbante alla parata della Regina è già nella storia - HuffPostItalia : La prima guardia sick con il turbante alla parata della Regina è già nella storia - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: La prima guardia sick con il turbante alla parata della Regina è già nella storia - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: La prima guardia sick con il turbante alla parata della Regina è già nella storia -

(Di sabato 9 giugno 2018) La, reduce da un intervento di rimozione di una cataratta dall'occhio, assisterà dal palcosfilata di oltre mille soldati,di ispezionare le truppe tra cui il 22enne Charanpreet Singh Lall, di religione sikh, il primo a indossare unin questa occasione.La famiglia reale farà quindi ritorno a Buckingham Palace per affacciarsi tutti insieme dal balcone per ammirare laaerea dei cacciaRaf.Assente, come previsto, il principe Filippo, 96enne, che si è ritirato a vita privata. Il compleannoregine è il 21 aprile ma tradizionalmente si festeggia il secondo sabato di giugno con la Trooping the Colour.