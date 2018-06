brindisireport

La moglie lo riaccoglie dopo le violenze: lui la prende a calci e pugni - BrindisiReport

(Di sabato 9 giugno 2018) SAN PANCRAZIO SALENTINO - Era già stato condannato in primo grado per maltrattamenti per nei confronti della. Ma la donna aveva deciso di dargli una seconda possibilità, tornando a vivere con ...