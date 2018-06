La menopausa è il periodo in cui si prende peso fisiologicamente | consigli per viverla al

today

: Arriverà il momento in cui non sarò scossa da dolori lancinanti durante quasi tutto il periodo del ciclo, ma non è… - elilamaura : Arriverà il momento in cui non sarò scossa da dolori lancinanti durante quasi tutto il periodo del ciclo, ma non è… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Ildellasembra essere uno dei più difficili nella donna, poiché a prescindere dal momento in cui si presenta, causa cambiamenti non indifferenti che creano malumori nella donna. Come mantenersi in forma anche in...