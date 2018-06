La Lazio fa cassa | Felipe Anderson al West Ham | i dettagli economici dell’affare ed il

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018)ad un passo dall’accordo colHam, le richieste di Lotito sono state accontentate dal club londinese: ialHam, affare quasi fatto. Mancano solo alcunida limare, poi il brasiliano sarà pronto per dire addio allaal termine di una stagione un po’ travagliata. L’esplosione di Luis Alberto ha portatospesso e volentieri in panchina, situazione non gradita dal calciatore, il quale l’ha fatto notare a più riprese. Adesso, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, il calciatore brasiliano sarebbe in procinto di firmare con ilHam, dopo che Lotito ha trovato un accordo di massima col club. Le richieste del presidente dellasono state soddisfatte e l’affare si sta per concludere sulla base di 30 milioni + 8 di bonus non complicati da raggiungere. Una cifra che ...