La Flat tax? Servono risorse senza aumentare debito

Governo - Vincenzo Boccia/ “L’Ilva non si tocca - ora si passi dalle parole ai fatti - sulla Flat tax..." : Governo, il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Flat tax : Visco - riforme fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno (2) : (AdnKronos) – “E’ una buona cosa ridurre le imposte sui fattori di produzione e ridurre le imposte più distorsive”, ha detto Visco. “Ci vuole una riforma fiscale sicuramente e ci vuole una buona attenzione al modo in cui si interviene per l’inclusione delle persone, per dare a tuti opportunità sul mercato del lavoro perché la migliore difesa dalla povertà è il lavoro”. Su quelli che dovrebbero essere gli ...

Flat tax : Visco - riforme fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Una riforma fiscale “non si fa dicendo: ‘abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l’effetto che fa’”. A sottolinearlo è stato il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, rispondendo, in un’intervista a ‘Repubblica della idee’ in corso a Bologna, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ‘Flat tax’ prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. ...

Giovani Confindustria : "No alla Flat tax" : Il no alla flat tax arriva dal palco che non ti aspetti. Sono i Giovani di Confindustria riuniti nel consueto raduno annuale a Rapallo a dire no alla tassa unificata che alla faccia della progressività favorirebbe i redditi alti a scapito di quelli più bassi.Il presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi parlando di fisco stamattina ha detto: "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è ...

Giovani industriali : la Flat tax per le aziende già esiste - non ci serve : Lo ha ribadito il leader dei Giovani industriali Alessio Rossi aprendo il convegno che si svolge a Rapallo. 'Agli imprenditori - ha aggiunto - servirebbe molto di più una semplificazione del sistema ...

"Flat tax no - Jobs Act e Fornero sì". Il monito di Giovani Confindustria : I Giovani imprenditori di Confindustria contro la Flat Tax . Ma difendono il Jobs Act e la Legge Fornero . Una presa di posizione pesante che è un messaggio chiaro al nuovo governo Conte , che ha ...

Nunzia De Girolamo : 'Per la Flat tax servono molti soldi - Matteo Salvini punterà prima sulla sicurezza' : 'Non mi spaventano la parole condono fiscale, pace fiscale , rottamazione. Chi non paga è perché non ce la fa, non è nelle condizioni di farlo. Quindi la flat tax sarebbe una cosa buona e giusta' . ...

La Flat tax al via in tre fasi I maggiori benefici per i single Penalizzate le famiglie numerose : A beneficiare della riforma fiscale con l’introduzione di una dual tax saranno comunque soprattutto i “single” con redditi più elevati, a meno che no si ridefiniscano soglie di applicazione delle due aliquote o deduzioni. Segui su affaritaliani.it

I giovani industriali bocciano la Flat tax ma promuovono il Jobs Act : Teleborsa, - Disoccupazione giovanile, fisco ma anche investimenti per un Paese sostenibile dal punto di vista energetico e delle infrastrutture e ancora Ilva e un "patto generazionale" tra ...

I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax : "No grazie. Serve tassazone giusta - non piatta" : MILANO - flat tax? 'No grazie'. La bocciatura, un po' sorpresa, arriva dal mondo delle imprese, in particolare dai giovani di Confindustria, riuniti oggi in assemblea a Rapallo. 'Non vogliamo pagare ...

Flat tax - dalla pace fiscale ai bonus alla no tax area : perché non tornano i conti : La pace fiscale è in prima fila nell’elenco delle priorità del nuovo governo, come ha confermato da ultimo anche il vicepremier Matteo Salvini. A spingerla è il suo ruolo di motorino d’avviamento per la dual tax, cuore della riforma tributaria giallo-verde: ma la strada verso il nuovo fisco è per ora fitta di ostacoli. E uno di questi è proprio la «pace fiscale»...

