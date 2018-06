La festa della solidarietà | oltre 500 ospiti per il galà del Tennis 2018

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli stadi della manifestazione. Dodici impianti in undici città : I prossimi Mondiali di Calcio si terranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: saranno 12 gli stadi, ubicati in 11 diverse città, in cui andranno in scena le 64 sfide che porteranno una delle 32 finaliste alla conquista della Coppa del Mondo. La capitale, Mosca, infatti, ospiterà gare in due diversi stadi. Lo stadio più capiente è quello che ospiterà la finalissima del 15 luglio: si tratta dello stadio Lužniki di Mosca, che può ospitare 81000 ...

DENGUE - UN CASO AD AVENZA : VIA ALLA DISINfestaZIONE/ Ultime notizie Carrara : già scattato il piano della Asl : DENGUE, un CASO ad AVENZA dopo un viaggio in un paese esotico: via ALLA DISINFESTAZIONE straordinaria. Carrara, le Ultime notizie e la mappa della zona interessata. (Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:16:00 GMT)

I sommozzatori della polizia compiono 60 anni - festa a Lerici / VIDEO : Lerici , La Spezia, , 8 giugno 2018 - Il Nucleo sommozzatori della polizia di Stato festeggia oggi i 60 anni dalla fondazione a villa Marigola a Lerici , alla presenza del capo della polizia Franco ...

Una pianta in onore di Giovanni Amadeo per la 26esima festa della Cumpagnia de l'Urivu : ... perche anche all'olivo, e in misura considerevole, e legata la bellezza del paesaggio che attrae, in ogni stagione, correnti turistiche essenziali per l'economia regionale; e perche l'oliveto, che ...

Dal 14 giugno torna la festa della ciliegia al Bagnoro : musica - sport - solidarietà e piatti prelibati : Nutrito il programma degli spettacoli di ogni sera: Lunedì 13 la serata di apertura è riservata allo splendido spettacoli di fuochi con i Lux Arcana, giovedì 14 la musica di Cavatini dj, venerdì 15 ...

Roberto Bolle lancia OnDance - festa milanese della danza : Roberto Bolle ha un grande merito, quello di avere sdoganato la danza classica, di averla resa pop facendola apprezzare anche a un pubblico maschile. E, dopo il successo di suoi show tv Roberto Bolle – La mia danza libera e danza con me nonché dello spettacolo itinerante Roberto Bolle and Friends, ha avuto l’idea di realizzare una festa dedicata proprio alla sua arte. Nasce così OnDance – Accendiamo la danza, che si terrà dall’11 al ...

Il 21 giugno a Roma torna la festa della Musica : torna la Festa della Musica, una giornata in cui tutti potranno suonare nelle strade, nelle piazze, nei cortili e nei

La grande festa della danza di Roberto Bolle accende Milano : Spettacoli, eventi, workshop gratuiti di danza classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale, corsi accademici dedicati ai vari generi di danza, laboratori di disegno del ...

Viva l'Italia - Pirelli celebra la festa della Repubblica" : 'In diversi Paesi del mondo - spiegano alla Pirelli - accompagneremo la celebrazione della festa nazionale con la presenza tangibile del suo prodotto e del suo brand. I pneumatici tricolori ...

Sense8 - il cast della serie si prepara a dire addio dopo l’ultima stagione : la festa a Napoli : Il gran finale della serie Netflix Sense8 avrà una grande location: Napoli. Da venerdì 8 giugno sarà possibile vedere sulla piattaforma in streaming la stagione finale con le puntate girate nel capoluogo campano e, proprio la sera del debutto su Netflix, Napoli ospiterà un evento per un’ultima avventura insieme a tutti i fan di Sense8 presso il Bagno Sant’Elena di Posillipo. E se c’è un personaggio che proprio non poteva mancare in questa ...

World Pest Day 2018 : domani la seconda Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione : Rentokil, leader Mondiale nel Pest Control e attiva in oltre 68 paesi nei 5 continenti, celebra il 6 giugno il secondo World Pest Day. La Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione è stata istituita nel 2017 con lo scopo di prevenire i rischi per la salute pubblica, informando e sensibilizzando i cittadini rispetto all’importante azione svolta dalle imprese di Disinfestazione per la protezione dell’ambiente, così come degli ...